Põhjarannik 23. jaanuaril

23. jaanuar 2018

Sinimägede muuseumi magnetiks saab tank. Ida-Viru sõjaajaloo klubi Otsing juht Igor Sedunov on loobunud unistusest rajada oma sõjatehnikamuuseum ja tuua seal rahva ette 2000. aastal Kurtna Mätasjärvest väljatõmmatud tank T-34. Selle asemel leiab sõjamasin endale koha Sinimägede muuseumis. Sellega tekib vajadus uue ehitise järele, mille projekteerimine peaks lõppema aprilliks.

***

Eilsel SA Narva Muuseum nõukogu koosolekul valiti senise nõukogu esimehe Tarvi Sitsi asemele rahandusministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Krista Nelson. Osapooled loodavad, et väike vangerdus nõukogus aitab piirilinna muuseumi ummikusse jõudnud saagas uue lehekülje pöörata.

***

Valimisliit Jõhvi Eest, kelle üheks valimislubaduseks oli lasteaia toiduraha vähendamine poole peale, tahab oma lubaduse ellu viia sügisest, mis tähendab, et omavalitsus peab leidma söögiraha katmiseks 30 000 eurot.

***

Töötukassa tunnustas kuuendat korda tööandjaid, kellega on tehtud head koostööd inimeste tööle aitamisel. Ida-Virumaa aasta tööandjaks 2017 valiti OÜ Noorus.