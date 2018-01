Põhjarannik 20. jaanuaril

20. jaanuar 2018

Kuigi enne valimisi lubasid peaaegu kõik Jõhvis kandideerivad nimekirjad Jõhvi pargi korrastamist, pole tänavuses eelarves selleks raha ette nähtud ning isegi räämas ja katkise laululava korrastamine eelolevaks suveks on küsimärgi all.

***

Ida-Virumaal on töö leidnud tuhanded vähenenud töövõimega inimesed, kelle suuremateks palkajateks on Ida-Viru keskhaigla, Narva haigla ja Enefit Kaevandused. Et töövõimereform läheks sujuvamalt, jagab riik mitut präänikut. Näiteks saab vähenenud töövõimega inimese palkamisel taotleda töötukassast sotsiaalmaksu hüvitamist. Selle aasta jaanuari eest maksab riik sotsiaalmaksu 470 eurolt (mullu 430 eurolt).

***

Kui Ida-Virumaa spordiliit tegi teatavaks eelmise aasta maakonna parimad sportlased, siis mitme puhul küsisid ka keskmisest suurema spordihuviga inimesed üllatunult: kes nad on? Põhjarannik võttis uurida ja rääkis sel kolmapäeval Sillamäel toimunud tseremoonial nii nendega, kes tegelevad edukalt vähem tähelepanu pälvivate aladega, kui ka Ida-Viru aasta spordiperekonnaga.