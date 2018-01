Põhjarannik 19. jaanuaril

19. jaanuar 2018

Pikalt kestnud vihmade tõttu on maa vett täis ja jõgede-järvede veetase kõrge; Narva jõe algusotsas Kuningakülas on Peipsilt tulnud rüsijää vett veelgi kergitanud, nõnda et vesi ja jääkamakad ulatuvad kohati teeni välja.

***

Viru maakohus leidis, et politsei karistas alusetult kaevurite ametiühingujuhti Juri Gribovskit narkootikumide tarvitamises kaevurite päeva pidustustel, mis tõi talle kaasa ka töökoha kaotuse. Gribovski sõnul ei tarbinud ta ise narkootikume. “Mul ei ole vähimatki ettekujutust, kuidas need ained minu organismi sattusid. Võin vaid oletada, et äkki keegi tahtis teha minuga kurja nalja ja sokutas mulle klaasi, kuhu oli midagi sellist puistatud,” ütles ta.

***

Kaks Kiviõli naist, Jana Vladimirova ja Irina Livak, alustasid paar aastat tagasi oma kodus vankrikottide tootmist. Need osutusid nii populaarseteks, et praeguseks on sellest välja kasvanud väiketootmine. Sleepy Foxi kaubamärgi all õmmeldud lasteriideid müüakse pealinna ja Tartu butiikides ning nende müüki saamiseks seisavad poed järjekorras.