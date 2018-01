Tiiu Sepp: “Hakkan ennast kaitsma igal juhul”

19. jaanuar 2018

OÜ Corrigo juhatuse liige Tiiu Sepp, keda kaitsepolitsei kahtlustab suures ulatuses altkäemaksu andmises, ütleb, et oli algul veendunud, et tegemist on eksitusega, mis kiiresti laheneb. Nüüd valmistub ta enda eest võitlema, sest on kindel, et ta pole midagi valesti teinud.

Mida kapo teile ette heidab?

Minule esitatud kahtlustuse sisu on see, et olen altkäemaksu andnud ja see on seotud asjaoluga, et ühest kuupäevast on Niina [Neglason] hakanud saama rohkem tasu kui seni ja see langeb kokku selle perearstikeskuse teemaga [Sepa juhitud OÜ Corrigo rajab Jõhvi tervisekeskust, mille ehitamist rahastab Euroopa Liit. Jõhvi volikogu esimehele Niina Neglasonile heidetakse ette, et olles Corrigo töötaja, eelistas ta oma tegevusega Corrigot ja altkäemaksuks oli sealt saadud palk − E.K.]. Ma ise poleks kunagi selle peale tulnud, et nii võiks teha. Kõik maksud on ju makstud.

Aga miks see töötasu siis äkki tõusis?

See on seotud sellega, et töötukassa tellimusel hakati töövõime ekspertiise tegema. Niina oli üks esimesi arste, kes seda tegema hakkas. Me osalesime hankel ning mina, Niina ja veel mõned arstid käisime koolitusel ja tegutseme nüüd ekspertarstidena. Kõikidel ekspertarstidel, kellega on asjakohane leping sõlmitud, on üks ja sama tasu.

Kui palju neid arste on, kes teie kaudu neid ekspertiise teevad?

Kaheksa.

Ja nüüd on töötukassa lepingu teiega peatanud?

Jah. Mitte ükski neist arstidest ei saa praegu Corrigo kaudu seda teenust osutada.

Aga mida tähendab see inimestele, kes seda teenust vajavad?

Eks nad suunatakse teistesse asutustesse. Aga meil oli töötukassaga veel teinegi projekt − puudega inimeste tööalane rehabilitatsioon −, mis on samuti peatatud. Kõige kurvem, et need inimesed, kes sellega tegelesid, jäävad nüüd tööta. Samamoodi ei saa teenust inimesed, kes seda vajavad. Advokaat ütles, et seaduslikku alust töötukassal lepingut peatada ei ole. Nad lihtsalt ehmusid ära.

Kas esimene ehmatus on nüüd ka teil möödas ja olete saanud analüüsida, mis siis 9. jaanuaril juhtus, kui teid kinni võeti?

Nüüd hakkab reaalsus rohkem kohale jõudma. Algul suhtusin sellesse naeratades, sest ma pole ju midagi teinud, mul pole mõtteski olnud mingit altkäemaksu maksta. Ma pole Niinale ühtegi jõulukinki teinud ega veinipudelitki viinud, isegi lilli sünnipäevaks mitte. Me ei käi nii tihedalt läbigi − see on täielik absurd. Arvasin, et räägin loo ära ja kõik on korras, aga teadjad mehed ütlevad, et siin terve mõistus nii ei tööta ja nüüd on nende [kapo − E.K.] kohustus tõestada, et nad on põhjendatult mind kinni pidanud, ja eks me peame hakkama nüüd oma süütust tõestama. Mina olen valmis nendega igati koostööd tegema.

Kas teile tundub, et olete sattunud poliitiliste kähmluste ohvriks?

Jah. Aga kõige rohkem hämmastab mind Sirliga juhtunu [Jõhvi sotsiaalteenistuse juht on saanud kahtlustuse toimingupiirangu rikkumises talle lähedase inimesega seotult − E.K.]. Minu puhul võib veel öelda, et mul on nii palju asju käsil, et küll midagi ikka leida võib ja mul on teoreetiliselt suurem protsent võimalusi eksida kui Sirlil. Aga kui temale ka leiti mingi süüdistus, siis… Kas see on ainult poliitiline? Kindlasti on siin palju põhjusi kokku. Kuid ma pole ju kelleltki midagi ära võtnud, kõigil on olnud võrdsed võimalused.

Keeruline on ennustada, aga kuidas see asi teie arvates lõpeb?

Ma hakkan ennast kaitsma igal juhul. Ja ma tahan seda kõike teha avalikult, et selgeks teha: see võib juhtuda igaühega, kus sulle mingi asi kokku fabritseeritakse. Et ei oleks nii, et see asi vaibub ära. Nad võivad mu kinni panna. Aga ma olen elus juba palju näinud, ma tean, et mu lapsed saavad hakkama. Ja kui on vaja, hakkan tegema seda tööd, mida ma oskan, ja kõike otsast peale, kui mult tahetakse kõik ära võtta. Aga niisama ma alla ei anna. Kõige tähtsam on, et töötajatel töö säiliks. Ma tunnen vastutust nende 130 inimese ees, kes Corrigos nimekirjas on. Umbes 70-l neist on siin töötamine ainus sissetulekuallikas.

Oleme ehitanud selle haigla Jõhvi elanikele, et nad saaksid siit teenust, sest neil on siia mugav tulla.

Aga mis saab sellest käitumis- ja sõltuvushäiretega noorte osakonnast, mis on samuti seotud nende kahtlustustega ning milleks volikogu otsustas teile anda rendile ühe hooldekeskuse tühja korruse?

Kui nüüd perearstikeskuse projekt edasi läheb, siis peame hiljemalt märtsiks leidma neile noortele uued ruumid.

Ent need on ju leitud − ruumid, mille rendileandmise poolt volikogu ja Niina Neglason hääletasid ja mida viimasele nüüd ette heidetakse?

Otsisime neid ruume mitmelt poolt. Kõigepealt olid Niidu 4 asuvad ruumid, mille omanik küsis 200 000 eurot. See oli kallis, sest sellele lisandunuks veel remondiraha. Siis käisime Mäetagusel ning uurisime Toilast ja Kohtla-Järvelt. Sirli ütles siis, et hooldekeskuses on üks korrus, mida pole 17 aastat kasutatud, aga tuleb küsida volikogu nõusolekut. Küsiti, kui palju me oleme valmis panustama. Ütlesin, et oleme valmis oma kulul remondi tegema ja loomulikult kommunaalkulud maksma. Aga volikogus pandi veel lisaks tingimus, et vald esitab iga kuu rendiarve, mis on 1 euro ruutmeetri kohta. Minus tekitas see veidi vimma, et miks see rendiarve veel sinna lisati, sest renoveerimiseks läheb ju suur summa. Arvestasime umbes, et 250 000 eurot. See kõik oli meile liiga kallis ja mul oli ausalt öeldes piinlik Sirlile ära öelda.

Teid ei rahuldanud siis see Jõhvi pakkumine, kuigi teile heidetakse ette, et saite need ruumid justkui kuidagi ebaausalt hüvena?

Ei, me hakkasime uuesti ringi vaatama ja soodsamaid ruume otsima.