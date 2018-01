Töökohad liiguvad pealinnast visalt välja

19. jaanuar 2018

Justiitsministeeriumi välja pakutud töökohad takerdusid suures osas riigieelarve taha, mõni ametkond alles mõtleb numbritele sisu juurde.

Valitsuse plaan viia lähema kahe aastaga Tallinnast maakondadesse tuhat riigipalgalist töökohta, sealhulgas ligemale veerand neist Ida-Virumaale, võtab vaikselt jumet.

Enim töökohti, mida võiks Ida-Virumaale üle viia, pakkus välja justiitsministeerium. Jutt oli 68 töökohaga kohtute tugiteenuste keskusest ning lisaks veel 30 – 40 haldusalasest töökohast.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammus ütles, et Ida-Virumaale on otsustatud viia registrite ja infosüsteemide keskuse IT-abi üksus, millele otsitakse praegu sobivat kontoripinda.

“Nii registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) kümne ametikoha kui ka üheksa kohtunikuabi ametikoha väljaviimise tähtaeg on 2019. aasta märtsikuu. Kui RIKile vastavad üüripinnad leiame, toimub töökohtade väljaviimine vastavalt liikuvusele RIKis. See tähendab, et töötaja lahkumisel kuulutatakse uus konkurss välja asukohaga Ida-Virumaal,” selgitas Rammus.

Kohtute tugiteenuste keskuse loomiseks − just see keskus pidanuks Ida-Virumaale tooma kõige rohkem töökohti − esitas justiitsministeerium tema sõnul 2018. aasta riigieelarve menetlemisel lisataotluse, mida ei rahuldatud.

“Lähiajal toimub justiitsministri ja kohtujuhtide kohtumine kohtute tugiteenuste valdkonna edasiste arengusuundade arutamiseks,” märkis Rammus.

Raske selgust saada

Maksu- ja tolliamet peab valitsuse kava kohaselt üle tooma Jõhvi kolm ja Narva 22 töökohta.

Ameti pressiesindaja Uku Tampere ütles, et planeeritud 40 töökohast on praeguse seisuga Tallinnast välja viidud või viimisel 14 töökohta. Kui palju neist on tulnud-tulemas Ida-Virumaale, ei osanud ta eile öelda.

Keskkonnainspektsiooni vangerdustest ühe töökoha lisamise asemel kahe kaotamisega Ida-Virumaalt kirjutas Põhjarannik juba paar nädalat tagasi. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson selgitas, et ühe uue töökoha loomine ei tähenda praegu Jõhvis töötava uurija ametikoha Tallinna struktuurist kohapeale ületoomist, vaid silmas on peetud 2019. aastasse plaanitud muudatust. Milline see muudatus on, asekantsler ei täpsustanud.

Kahe inspektori koondamist inspektsiooni Ida-Virumaa büroost põhjendas Martinson vajadusega ressursse optimaalselt kasutada, mistõttu Peipsi järve järelevalve keskuseks jääb olulises püügipiirkonnas paiknev Mustvee.

“Muudatus on tingitud ka uuest regionaalsest jaotusest: Jõgevamaa piir on nihkunud tunduvalt ülespoole, seega on loogiline, et Jõgevamaa osakaal suureneb.”

Riigihalduse minister Jaak Aab märkis seda teemat kommenteerides, et valitsuse möödunud detsembri otsuse kohaselt peavad riigiasutused edaspidi koondamised riigihalduse ministriga kooskõlastama.

Algus on tehtud

Jaak Aabi sõnul toimub riigipalgaliste töökohtade Tallinnast välja viimine oodatud tempos. “Valitsus tegi selle otsuse 5. detsembril ning hinnangute andmine või kokkuvõtete tegemine praegu, kuu pärast plaani kinnitamist, on kindlasti ennatlik. Tegevuste tähtaeg on 2019. aasta.”

Aab ütles, et ülevaatega töökohtade ja riigiasutuste keskkontorite väljaviimisest on tal plaanis valitsusse minna veebruaris ning siis on loodetavasti ka ajagraafik täpsustunud. Edaspidi on plaanis seire, kuidas töökohtade väljaviimine edeneb, sealhulgas riigireformi koordinatsioonikogu kaudu.

“Mõned töökohad on Tallinnast juba ära viidud,” viitas ta Rakveres tööd alustanud riiklikule geoloogiateenistusele, aga ka keskkonnaministeeriumi asutustele, kes on kuude maakonda (küll mitte Ida-Virumaale) viinud üle 20 töökoha.

“Töökohtade maakondadesse viimisel on tegemist pideva protsessiga ehk edaspidi pakume töötamise võimalust üle Eesti, kui töö iseloom seda võimaldab. Riigipalgaliste töötamine väljaspool pealinna ei pea kinni olema ühes kuupäevas või tähtajas, vaid saama loomulikuks osaks riigi personali tööle võtmisel ja tööprotsesside korraldamisel,” rõhutas minister.

Avalikud teenused ühte majja

Rahandusministeeriumi riigihalduse osakonna Ida-Viru talituses, mille ametiruumid asuvad endises maavalitsuse hoones, on ette nähtud viis töökohta.

“Talituse juhataja leidmiseks käib praegu konkurss, teised ametikohad − planeeringute peaspetsialist ja kolm arhivaari − on komplekteeritud,” rääkis ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Kristina Haavala.

Riigimajade projekti raames on tema sõnul plaanis viia otseste avalike teenuste osutamine maakonnakeskustes võimalikult vähestesse asukohtadesse ehk teisisõnu peaksid asutused, kellega inimene peab samal teemal suhtlema, paiknema ühes asukohas.

“See kontseptsioon ja ettepanekud on plaanis esitada valitsusele veebruari alguses. Ettepanekuid tehes ja hooneid planeerides arvestatakse ka pealinnast välja viidavate töökohtadega, samuti kavandatakse luua maakonnakeskustes kaugtöökohad, mida saavad kasutada kõik riigiasutused.”