Ida-Viru tööandjatele nuputatakse uut toetust

19. jaanuar 2018

Sotsiaalministeerium kavandab 1. septembrist kõrge tööpuudusega piirkondades uut toetust, mis ergutaks töökohtade loomist, aga ei kattuks täielikult Ida-Virumaale suunatud programmiga 20+.

Eelmise aasta lõpuga löödi lukku Ida-Virumaa jaoks loodud programm 20+ ehk töökoha loomise toetus, millega naasis tööellu 649 pikaajalist töötut.

Töökoha loomise toetust said Ida-Virumaal tegutsevad ettevõtted taotleda alates 2016. aasta maist kuni 2017. aasta lõpuni. Eelduseks oli vähemalt 20 pikaajalise töötu palkamine. Tööandjatele, kes värbasid 20+ töötut lõppenud aastal, makstakse toetust edasi − alates lepingu sõlmimisest 12 kuud. Riik hüvitab 50 protsenti töötaja brutopalgast.

Põhiolemus jääb samaks

Sotsiaalministeerium otsustas, et töökoha loomise toetusega sellisel kujul ei jätkata. Küll aga otsitakse uut rohtu kõrgele tööpuudusele nii Ida-Virumaal kui ka Kagu-Eestis.

Ministeeriumi asekantsler Janar Holm märkis, et programmi sisu on veel väljatöötamisel, aga põhiolemus − toetada töökohtade loomist − jääb samaks. Tõenäoliselt muudetakse seda paindlikumaks.

“Kaalume, kas 20 töökoha loomise nõue on põhjendatud või peaks seda allapoole tõmbama. Teine asi, mida me koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga arutame, on võimalus vaadata investeeringu- ja palgatoetust koos. Et anda suurem ja võimsam pakett neile, kes oleksid valmis Ida-Virumaale või Kagu-Eestisse investeerima ja kõrge tööpuudusega piirkondade elanikke rohkem rakendama.”

Holmi sõnul oleks mõistlik keskenduda rohkem sellistele tööandjatele, kes loovad pikaajalise perspektiiviga töökohti. “Sel juhul me ei peaks kogu aeg muretsema, et kui toetus kaob, siis ettevõte läheb ära.”

Ka sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhataja Sten Andreas Ehrlich märkis, et töökohtade loomist on kavas toetada suure lisandväärtusega ja kasvava tööjõuvajadusega valdkondades ning abi pakutakse ka värvatud töötajate koolitamisel. Uus programm peaks startima 1. septembrist.

Töökoha loomise toetuse tulemuslikkusele on aga Ehrlichi kinnitusel vara lõplikke hinnanguid anda − analüüs selle edukuse kohta on töötukassas alles valmimas. Muu hulgas analüüsitakse, milliseid töökohti on loodud ja kes on tööle võetud. Samas on ministeerium juba praegu seisukohal, et toetusest oli abi Ida-Virumaa tööpuuduse leevendamisel.

Ei tasu loobuda

Ka Eesti töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel arvas, et Ida-Virumaale oli vaja eraldi meetmega tähelepanu osutada.

“Kui ajas tagasi vaadata, tuli see päevakorrale siis, kui õlitehastel olid kehvad ajad, toimusid väga suured koondamised ja paljud inimesed otsisid tööd. See, et peaaegu 700 inimest sai tööle, pole ju halb tulemus.”

Paavel nentis, et kuigi Eesti Energia valmistub praegu ehitama teist õlitehast ja loodetavasti jõuavad lubatud ettevõtted ka tööstusparkidesse, ei maksaks programmist kergel käel loobuda.

“Peaksime meetme disainiga edasi minema. Programmi 20+ eesmärk oli toetada ka uusi, Ida-Virumaale tulevaid ettevõtteid, nii et töökohtade loomine oleks märgatav. Võib-olla saab uue meetme rõhuasetus olema kusagil mujal kui vähemalt 20 töökoha loomine, aga ma ei tahaks ajas ette rutata.”