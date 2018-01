Põhjarannik 17. jaanuaril

Eile Viru maakohtus alanud protsessil on kahe kaevuri surma tõttu kriminaalsüüdistusega kohtu all kaevandusettevõte Enefit Kaevandused, Estonia kaevanduse töökeskkonna spetsialist Vladimir Šalašinski ja endine peainsener Igor Agutin. Süüdistus on seotud kolm aastat tagasi toimunud traagilise õnnetusega Estonia kaevanduses 2015. aasta 29. jaanuaril, kui põlevkiviettevõte andis teada, et allmaakaevanduses on leitud kahe kaevuri surnukeha

Paar aastat tagasi rekonstrueeritud Kotka matkarajale ning osale Selisoo matkaraja laudteest lisanduvad sel aastal Selisoo raja teine pool ja Kurtna järvede äärsed uuendamised. Selisoo matkaraja Väike-Pungerja-poolse lõigu kohta ütles RMK külastuskorralduse osakonna Ida-Virumaa külastusala juht Heinar Juuse juba aasta tagasi, et see on üle mõistuse halvas seisukorras ning plaanis võimalikult kiiresti uuendada. Uuendamise endani mullu veel ei jõutud, küll aga leiti hankega ehitaja ja sõlmiti temaga leping. “Uut laudteed tuleb ehitada ligemale kaks kilomeetrit. Selleks, et materjali saaks kohale tuua, peab ootama, kuni maa külmub. Kui juhtub, et ei külmugi, tuleb oodata kevadeni, kui piisavalt kuivaks läheb,” rääkis Juuse.