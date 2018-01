Ida-Viru spaad laiendavad saunakeskusi

17. jaanuar 2018

Mäetaguse suplusmajas algavad täna ehitustööd, mille tulemusena lisandub suveks neli uut sauna ja mullivanniga lõõgastusala. Tihedas konkurentsis uuendavad oma vee- ja saunakeskusi teisedki Ida-Viru spaad.

Praegu on 2008. aastal mõisa kasvuhoonesse rajatud suplusmajas 25meetrine bassein, massaažibassein, mullivann ja lastebassein, auru-, leili- ja infrapunasaun.

Mahub rohkem lõõgastujaid

Uued saunad − aroomisaun, soola-aurusaun, sanaarium ja troopilise vihmadušiga aurusaun − tulevad klaasfassaadiga talveaeda. Keldrikorrusel asuv lasketiir kolitakse aga mujale ning selle asemele rajatakse riietus- ja pesuruumid.

Uus saunaala saab niimoodi eraldi sissepääsu, aga selle piletiga pääseb ka ülejäänud suplusmajja. Samas tekib klientidel valikuvõimalus ja pääsme võib lunastada ka ainult olemasolevasse veekeskusse.

“Iga majapidamine vajab natukese aja tagant uuendamist − niinimetatud tootekõver pöörab oma nina muidu allapoole ja kliendil pole enam huvitav tulla,” märkis hotelli haldava, pärast haldusreformi Alutaguse vallale kuuluva OÜ Mehntack juhataja Terje Rattur. “Vee- ja saunaatraktsioonid on need, mis tõmbavad nii täiskasvanuid kui lapsi. Meie uus saunaosa hakkab olema nädala teisel poolel vaid täiskasvanutele; esmaspäeval ja teisipäeval ka peredele.”

Ratturi sõnul konkureerivad omavahel mitte ainult Ida-Virumaa, vaid kogu Eesti spaad ja saunakeskused.

“Kui meie eelis senimaani on olnud kaks 25meetrist ujumisrada ja supelmaja soe õhutemperatuur, siis alates juunist lisandub privaatne saunaala, mis on mõeldud suuresti vaid täiskasvanutele. Nii et tasub ka Eesti teisest otsast kohale sõita.”

Suplusmaja töötab ehitamise ajal valdavalt tavapärases rütmis edasi, samas tuleb arvestada ajutise katkestusega.

Raha suplusmaja renoveerimiseks eraldas Mäetaguse vallavolikogu mullu oktoobris vastuvõetud lisaeelarvest. Ehitus läheb maksma ligi 470 000 eurot.

“See võimaldab suurendada hotelli tulubaasi ja leida efektiivsema kasutuse talveaiale, mis praegu seisab suuresti tühjana,” kommenteeris Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar.

Ta arvas, et uued saunad suurendavad klientide arvu, sest inimesed tulevad neid uudistama. “Edasine sõltub juba teenindusest.” Praegu on klientide käsutuses 40 kappi; uus saunaala toob teist sama palju juurde.

Investeeritakse mujalgi

Seda, et pidevalt on vaja ehitada ja laieneda, sest kliendid ootavad uudsust, kinnitas ka Toila spaahotelli tegevjuht Jaak Pruunes.

Toilas laiendati viimati wellness-keskust Orhidee, mis on mõeldud ainult täiskasvanutele. Kuna võimlemissaal viidi üle uude tervisekeskusesse, sai selle asemele ehitada kolm uut sauna: hamami, sanaariumi ja olemasolevast leebema temperatuuriga Soome sauna. Kokku on seal nüüd seitse sauna, teiste seas eriline meesaun, kus saab teha meega kogu keha maski.

Orhidee piletiga pääseb ka termidesse ja ujulasse, millega lisandub valikusse veel seitse sauna.

Investeeringuid saunadesse on teinud ka Meresuu, kui seda hakkas opereerima OÜ SPA Tours. Üle aasta tagasi avati väliterrassil puuküttega leilisaunad, kus saab ka vihelda ja viiakse läbi saunarituaale. Õuealal on veel külm bassein ja soe mullivann.

“Viimase uue sauna − Himaalaja soolakivi sauna − avasime detsembri keskel. Kevadel lisandub veel üks saun,” ütles müügijuht Merike Kivisaar-Sander, kelle sõnul tullakse meelsasti uuendusi uudistama.

Spaahotell Noorus liitis detsembris seni vaid täiskasvanutele mõeldud VIP-oaasi sauna- ja veekeskusega, nii on seal nüüd tosin sauna. Samuti pikendati sauna- ja veekeskuses viibimise aega argipäeviti 3,5 tunnile ja puhkepäevadel 3 tunnile.