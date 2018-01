Mannima rühib läbi valu olümpia poole

17. jaanuar 2018

Kiviõli suusaklubi esindav Tatjana Mannima kindlustas nädalavahetusel Eesti meistritiitli võitmisega koha olümpiakoondises, ent välja löönud terav seljavalu häirib praegu tugevasti nii treenimist kui ka võistlemist.

Laupäeval sai Mannima Haanjas kaela meistrikulla 10 km vabastiilis, kuid jäi samas üllatuslikult alla Eesti meistrivõistlustel väljaspool arvestust kaasa teinud Hiina vähe tuntud suusatajatele Xin Lile ja Chunche Chile, venelanna Anastassia Kazakulile ja ka 17aastasele lätlannale Patrizia Eidukale.

Pühapäeval toimunud suusavahetusega sõidus jõudis Mannima finišisirgele viieliikmelises juhtgrupis. Konkurentide lõpuspurt oli tugevam ja Eesti meistrivõistlustelgi pidi Mannima seekord leppima hõbedaga, sest temast ettepoole jäi ka sõidu võitnud Anette Veerpalu, keda ta varem selle hooaja võistlustel oli kindlalt edestanud.

Valuvaigistite toel kannatuste rajal

Jaanuari alguses 38aastaseks saanud Mannima sõitu kammitses nädalavahetusel tugev seljavalu. “Ma ei mäleta, et oleksin kunagi varem ühelgi teisel võistlusel nii palju pidanud kannatama. Sõitsin valuvaigistite abil. Vabastiilis ei olnud kõige hullem, aga klassikas on iga tõuke ajal valu tunda,” rääkis Mannima. Ta lisas, et kaalus isegi Eesti meistrivõistlustest loobumist, kuid tuli siiski rajale, et kindlustada koht Eesti olümpiakoondises.

Eesti suusakoondise peatreener Jaanus Teppan, kes on kahel viimasel aastal olnud ka Mannima isiklik treener, ütles pühapäeval Eesti rahvusringhäälingule, et koht olümpial on Mannimal välja teenitud, kuid nüüd on oluline tervisemuredest jagu saada.

Ainsa Ida-Viru sportlasena endale Pyeongchangi taliolümpial koha kindlustanud Mannima rääkis eile Põhjarannikule, et selgust, mis seljavalu põhjustab, esialgu pole. Küll aga muutsid ta tuju veidi paremaks eile tehtud uuringute tulemused, mis näitasid, et kopsude ja roietega midagi lahti pole. “Tegu võib olla koormusest tingitud lihasepõletikuga või närvivaluga. Loodetavasti saavad arstid paari päeva jooksul jälile ja pakuvad välja ravi,” sõnas ta lootusrikkalt.

Kogenud suusataja sõnul on teda paljudel hooaegadel tabanud terviseprobleemid just aastavahetuse paiku. “Kas on mingi viirus kallale tulnud või midagi hullemat. Hoidsin ennast väga, et ehk sel aastal pääsen sellest, aga paraku jälle…” tõdes ta, lisades, et oli just aasta lõpuks tõusnud väga heasse vormi. Selle kinnituseks on näiteks see, et 30. detsembril osales ta Soomes Äänekoskis toimunud võistlusel, kus oli kohal soomlaste paremik peale Tour de Skil osalenud eliitkoondise, ja sai teise koha.

Dilemma: võistelda või ravida?

Kuu aega enne olümpiastarte oleks Mannima sõnul tähtis lihvida vormi ja ka võistelda rohkem. Tal on olemas ka piletid sõiduks sel nädalavahetusel Sloveenias Planicas toimuvale maailmakarikaetapile, ent eile ei osanud ta veel öelda, kas ta sinna läheb. “Ise tahaks hirmsasti võistelda, aga ei ole kindel, kas on mõtet seda praegu valuvaigistitega teha,” arutles ta.

Üks maailmakarikaetapp enne olümpiamänge toimub veel ülejärgmisel nädalavahetusel Austrias Seefeldis. Mannima head sõidud viimastel maailmakarikaetappidel võiksid Eestile tuua ka lisakoha olümpiakoondises.

Mannima sõnul on ta vaim praegu valmis võitlema selle nimel, et saaks ikkagi Peyongchangi sõita. Võistlemine oma kolmandatel olümpiamängudel oli peamine motiiv, miks ta otsustas pärast oma teise tütre sünnitamist 2016. aasta alguses tippsporti naasta.