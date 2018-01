“Mägede hääl” tuleb taas ja kajab vastu ka Narvas

17. jaanuar 2018

Mullu esimest korda Kohtla-Nõmmel Eesti kaevandusmuuseumi alal toimunud alternatiiv- ja klubimuusikale keskenduv muusikafestival “Mägede hääl” tuleb taas ja nüüd juba kahepäevasena. Tänavu ühendavad “Mägede hääle” korraldajad jõud ka Narva kunstiresidentuuriga − tulemuseks kolm kontserti piirilinnas, muu hulgas näiteks Kreenholmi alal.

Ühe korraldaja, muusikaguru Raul Saaremetsa sõnul on praeguseks paigas, et teine “Mägede hääl” toimub 7. ja 8. juulil.

Mitu peaesinejat

“Mullu toimusid festivalikontserdid ühel päeval, tänavu kestab “Mägede hääl” kaks päeva. Kava koostades püüame jätkuvalt säilitada värskust − tegu pole ju mingi retrofestivaliga. Kui mullu jäi meie esinejatest reklaamides enim kõrva TOMM¥ €A$Hi nimi, siis esinejate palett oli siiski väga lai. Nimekaid kollektiive ja esinejaid osaleb ka tänavusel festivalil palju rohkem kui üks,” ütleb Saaremets.

Huumori mõttes esitatud küsimusele, kui kaua kestis haavade lakkumine pärast esimest “Mägede häält”, vastab mees, et see kestab. “Oma rahakotile halvasti mõjunud asju oli. Aga hästi oli see, mis oligi hästi: publik oli tore, artistid olid põnevad ning mitte keegi, kes kohale oli tulnud, pettuma ei pidanud. Inimesed, kes polnud varem Ida-Virumaal käinud, ilmselt ei kahetsenud, et nad lõpuks sinna jõudsid. Pigem oldi meeldivalt üllatunud, et kusagil selline muinasjutumaa asub. Paljud olid enne maakonnast vaid mingeid õuduslugusid kuulnud, aga kohapeal selgus, et on hoopis vastupidi,” räägib guru.

Esimesel “Mägede häälel” oli kurtjaid, et söögi ja joogi pakkujaid on vähe. Saaremets nimetab osa toitlustajate alt ära hüppamise põhjusena seda, et nood ei uskunud festivali. “Me tõestasime, et festival toimub, seal on suur publik ja kõik on nagu päris. Loomulikult nendega, kes meid alt vedasid, me enam koostööd ei plaani,” ütleb Saaremets.

Teise “Mägede hääle” uudsus on veel see, et plaanitakse koostööd Narva kunstiresidentuuriga.

“”Mägede hääl” ja Narva kunstiresidentuur on otsustanud tänavu oma jõud ühendada, et tuua inimesteni meeldejääv elamus muusika ja kujutava kunsti sümbioosist. Lisaks festivali artistidele on idee kaasata nii kohalikke kui rahvusvahelisi kunstnikke, kes inspireeritult Ida-Virumaa mõjusast atmosfäärist looksid kohaspetsiifilisi ruumiinstallatsioone. Lisaks “Mägede hääle” festivalile laieneb koostöö võimaluse korral ka Narva linna,” räägib Narva kunstiresidentuuri juht Ann Mirjam Vaikla.

Muusika, visuaalkunst ja arhitektuur

Residentuur asub Carri villas, sealsamas läheduses seisab nüüdseks oma esialgse funktsiooni kaotanud Euroopa suuremaid tekstiilitehaseid − Kreenholmi manufaktuur. Tänapäeval on see muutunud inspiratsiooniallikaks ja eksperimenteerimispaigaks seda külastavatele kunstnikele ning samuti on suvel plaanis seal “Mägede hääle” korraldajatega kontsert teha.

Esimene kontsert Narvas toimub ilmselt aga garaažis − tegu on ju maailma levinuma moodsa ja otsinguid täis muusika sigitamispaigaga. Ühel Narva või “Mägede hääle” kontserdil on kindlasti plaanis koostöö Taani kunstnike duoga MANUALS ehk ManualVisuals, kelle taidest saab aimu nende Facebooki lehel.

Festivali “Mägede hääl” idee autor ja peakorraldaja Ivar Murd on praegu USAs, kus tal toimuvad hiljuti lahkunud muusikust Uku Kuudist kõneleva filmi võtted. Kui Murd jaanuari lõpus Narva jõuab, saavad Narva kandi kontserdipaigad ühes Vaiklaga täpsemalt paika pandud.

Nii et kui esimese “Mägede hääle” kavas olid muusika ja kinokunst, siis nüüd lisanduvad arhitektuur ja kujutav kunst.

“Programm tuleb äge ja 7.-8. juuli tasub kalendris üles tähendada. Millegipärast usun, et needki, kes mullu tulemata jäid, tulevad nüüd kohale ja neil on “Mägede häälde” usku,” kinnitab Saaremets.

Mullu esinesid festivali pealaval Kohtla-Raju TOMM¥ €A$H, Röövel Ööbik, Gorõ Lana, St. Cheatersburg, Dead Furies, Holy Motors, Cosmonaut, Punch, Ajukaja ehk Raul Saaremets, Nikolajev.

Alternatiivsel rokilaval ehk Helikopteri välilaval astusid üles JARS (Venemaa), Les Spectrales (Läti), Gospoda Horoshie (Venemaa), Toshiba Astronom, Fate VS. Free Willy (Soome), Liblikas ja teised.

“Mägede hääl” on Ida-Virumaa muusikafestival, mis toimus mullu esimest korda ning mille eesmärk on tutvustada festivali külastajatele selle ala võlu ning luua publikule positiivne seos Ida-Virumaa ja nüüdiskultuuri vahel. Klubi Helikopter abiga toimetati eelmisel aastal kohale suisa 50 põnevat esinejat ja nii võib öelda, et lisaks alternatiivsusele on tegu Ida-Viru suurima muusikafestivaliga. Nii Saaremets kui ka Murd on Kohtla-Järvelt pärit.