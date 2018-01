Ida-Virumaal sai alguse krüptokaevanduste ajastu

17. jaanuar 2018

VKGd saatis edu

Juba mullu novembris sõlmis kontsern Viru Keemia Grupp rendilepingu Eesti kapitalil põhineva ettevõttega OÜ Nordcoin Mining, kes paigaldas kontserni tootmisterritooriumile krüptoraha kaevandamiseks vajaliku konteineripargi.

“Peamine ressurss, mida krüptoraha kaevandajad kasutavad, on elektrienergia. Olles Eestis teine elektrienergiatootja, on Viru Keemia Grupp suurendanud oma põlevkivi ja elektrienergia tootmismahtusid. Toodetud elektrienergiat saabki kaevandamiseks kasutada. Krüptokaevanduse paiknemine elektrijaama vahetus läheduses on kasulik nii kaevandajale kui ka kontsernile. Kaevandaja saab märkimisväärselt optimeerida liitumistasu ning elektri- ja kommunikatsioonikulusid. Kontserni jaoks on aga see võimalus toodangu realiseerimiseks ja püsiv ööpäevane koormusgraafik tootmisvõimsustele,” teatas VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko.

Bojenko sõnul pingestati esimesed krüptoraha kaevandamise serverid mullu detsembri keskel ning kui praegune tarbimisvõimsus moodustab 300 kW, siis juba lähitulevikus on plaan seda kümnekordistada.

Krüptokaevandusse investeeritakse üle miljoni euro

OÜ Nordcoin Mining juhatuse liige Hermes Brambat kinnitas, et koostööpartneri valikul oli OÜ-le Nordcoin Mining oluline energia ja ühenduste loomise hind ning võimalus paigutada spetsiaalselt krüptovaluutade kaevandamiseks ümber ehitatud 40jalased merekonteinerid võimalikult mugavalt ja turvaliselt territooriumile, kus on ka laienemisvõimalus.

Kuna üle miljoni euro ulatuvate esimese järgu investeeringute ökonoomne ja täpne kasutamine on alustava ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega, oli enne tööde alustamist vajalik kõikide etappide väga täpne planeerimine ning läbiviimine koostöös energiatarnijaga.

“VKG meeskond on olnud väga abivalmis ja aidanud projekti edukalt käivitada, arvestades meie ettevõtte üsnagi ambitsioonikaid arenguplaane ning luues nende jaoks ka tehnilise valmisoleku. Praegu on lõppemas prototüüpkonteineri testperiood ning juba veebruarist alustab meie krüptokaevandus tööd täisvõimsusel ja algab uute konteinerite ehitus,” lisas Brambat.

VKG juhatuse aseesimees ja tehnikadirektor Meelis Eldermann peab koha valikut sümboolseks ning osapooltele majanduslikult kasulikuks. “Ida-Virumaa läheb maailma digitrendidega kaasa,” märkis ta.

“Regiooni ärikeskkonna mitmekesistamine on kindla positiivse mõjuga Ida-Viru mainele, kohalikule kogukonnale ning suurendab investorite huvi,” ütles Eldermann.

Krüptoraha hakatakse kaevandama ka Narvas

Paari krüptokaevanduse käikuandmisele ollakse lähedal ka Narvas − Eesti Energia Balti elektrijaama esialgu alles loodavas tööstuspargis. Ent enne kui need tööd pole alustanud ja ametlikku pressiteadet välja pole antud, konkreetsete firmade nimesid ei avaldata. Ühel juhul investeerib keegi venemaalane Põhjaranniku andmetel poolteist miljonit eurot elektrijaama territooriumile kaevandusettevõtte rajamisse. Teisel juhul panustab üks Eesti investor krüptoraha kaevandajatele mõeldud nn kaevandushotelli ehitamisse.

Detsembris kirjutas Postimees kahest Jaapani ärimehest, kes rentisid samuti krüptokaevanduse tarvis Balti elektrijaama tööstushoones ligi 1000 ruutmeetrit põrandapinda. Kaevandamist plaanitakse alustada veebruaris. “Turvalisusega põhjendades ei soovi mehed aga oma krüptokaevanduse täpset asukohta elektrijaamas avaldada.”