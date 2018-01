Konkurents piitsutab investeerima

Ida-Virumaa on Eesti spaarikkamaid maakondi. Väikeses Narva-Jõesuus on elanike arvu kohta tõenäoliselt kõige rohkem spaahotelle. Ja ilmselt saab öelda, et spaaturism on edukamaid turismiharusid meie maakonnas. Me ei saa küll kiidelda sellega, et meie spaades käiks väga palju turiste Soomest ja teistest Põhjamaadest, küll aga on meie maakonna trump Peterburi lähedus − ainuüksi selles linnas on ju umbes sama palju elanikke kui kogu Soomes kokku.

Kui Venemaal mõned aastad tagasi järsk majanduslangus toimus, tõmbasid nii mitmedki meie spaahotellid oma arenguplaane koomale ja peatasid laienemisprojekte. Praegune olukord näitab ilmselgelt, et olud on muutunud − Vene turiste tuleb aina rohkem. Aga see ei tähenda, et konkurentsivõitlus puudub. Meelitada tuleb ka Eesti elanikke, kes täidaksid vee- ja saunakeskused ka siis, kui Venemaa puhkajate laviin on üle käinud ning saabub madalseis.

Ja Ida-Virumaa spaahotellid ei võistle ainult omavahel − Eesti on väike ja siinsed veekeskuste kliendid üsna ärahellitatud. Nad ootavad kogu aeg midagi uut ja põnevat, mis sunnib hotelliomanikke pidevalt oma veekeskusi uuendama ning laiendama. Aga kuna see äri paistab Eestis olevat üsna tulus, siis neid kulusid ollakse varmad tegema − kui konkurentidest maha jääd, oled kaotaja. Hea näide on Meresuu hotell, kes eelmise omaniku käes rahalistesse raskustesse sattudes ei suutnud isegi jooksvat remonti teha, teenuse kvaliteet käis alla ja klient kadus. Uus omanik aga asus pärast pankrotti agaralt investeerima ja Meresuu populaarsus on taastunud.