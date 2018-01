Lindiharjutustest tööstusparkides tegude juurde

13. jaanuar 2018

Nüüd on siis ka Kohtla-Järve äsjavalminud tööstuspargis nii-öelda lindiharjutus sooritatud. Värskelt rajatud teedevõrk, valgustus ja kõik muu vajalik taristu on valmis uute ettevõtete rajamiseks.

Enam-vähem samasugune pidulik üritus − lindilõikamine suurele väljale püstitatud ajutises telgis − toimus üle kahe aasta tagasi ka Jõhvi tööstuspargis. Nagu eile Kohtla-Järvel, räägiti ka tookord seal suurtest lootustest, et esimesed krundid on juba müüdud ning kohe-kohe läheb ehitamiseks lahti. Jõhvis ei ole selle aja jooksul samal väljal suurt midagi muutunud peale selle, et võsa on hakanud kerkima. Ükski inimene selles tööstuspargis palgaraha ei teeni. Kuid lootused pole siiani kustunud ja ehk läheb just alanud 2018. aasta selle poolest murrangulisena ajalukku.

Kas Kohtla-Järve tööstusparki võiks elu tulla nobedamalt? Investeerimisotsuseid ja nende elluviimise kiirust mõjutavad paljud tegurid, mida siit ei saagi eriti suunata. Küll aga on selge, et mida aktiivsemalt ja professionaalsemalt kohalikud omavalitsused uusi ettevõtjaid siinsetesse tööstusparkidesse otsivad, seda kiiremini on loota tulemusi.

Ükski seadus ei pane omavalitsustele kohustust tegelda ettevõtluse arendamisega. Ent see pole ka keelatud. Inimesed ootavad ikka, et kohalikud võimud pingutavad selle nimel, et piirkonnas oleks piisavalt häid töökohti ning ei tekiks sundvajadust leiva teenimise nimel mujale kolida ja oma kodud maha jätta. Arvestades, kui suur on olnud elanike väljaränne Ida-Viru linnadest, võib järeldada, et omavalitsused pole uute ettevõtete meelitamiseks eriti vaeva näinud.

Nüüd on valminud tööstusparkide näol aga uued magnetid olemas. Ida-Virumaa tööstusalade väikese meeskonna pingutused kannaksid ehk kiiremini vilja, kui neile oleksid tugevamalt toeks ka siinsed omavalitsused.