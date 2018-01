Põhjarannik 13. jaanuaril

13. jaanuar 2018

Eile pidulikult avatud Kohtla-Järve tööstuspark on suurim keemiapark Baltikumis ning selle suurimad trumbid on asukoht ja keemiaettevõtetest naabrid, kelle toodangut või energiavarusid kasutada.

***

Peaminister Jüri Ratas külastas Ida-Virumaad. Ratas saabus Narva-Jõesuu spaahotelli Noorus ööl vastu reedet ning juba kell kaheksa hommikul suundus kohtumisele omavalitsuste ja äriringkondade esindajatega. Pärast keskpäeva aga suundus valitsusjuht tagasi pealinna, et kohtuda seal oma Jaapani kolleegiga. Nõnda rutakalt tutvustas Ratas Kirde-Eestis valitsuse Ida-Virumaa programmi eelnõu.

***

Piirivalve hakkab idapiiri valvamiseks kasutama droone. Eile andis osaühing ELI lennumasinad piirivalvele üle. Droonidest loodetakse piirivalvuritele samasuguseid abilisi, nagu seni on piirivalvekoerad. Droon küll ei haugu, aga uriseb küll, muigasid droonitootjad.