Eesti Energia kavandab Alutaguse valda kahe nõia kaevu

Eesti Energia maavarade keskkonnajuht Kalmer Sokman tunnistas “Aktuaalsele kaamerale”, et Viru kaevanduse madalama osa kaevanduskäikudes olev vesi pidigi plaanide kohaselt hakkama sealkandis maapinnale jõudma, kuid mitte nii vara.

“Ootasime vastavalt geoloogide koostatud hüdrogeoloogilisele prognoosile vee tõusu ehk järgmise aasta alguses, aga vee tõus on juba tänaseks käes. Kui detsembrikuu mõõtmisi võrrelda mõne päeva taguste mõõtmistega, siis on vee tase kolme nädala jooksul tõusnud üle 20 meetri,” selgitas Sokman.

Nii saab Jõhvi vallas Kose külas kaevandusvett jõesängi suunav ja suurvee ajal turiste meelitav kolme nõia kaev endale sugulaseks Alutaguse vallas asuva kahe nõia kaevu.

“Olema saab kaks puurauku, mis suurvee ajal reguleerivad Viru kaevandusest vee taset maapinnas. Nad hoiavad selle teatud kõrgusel, et ei oleks ohtu inimeste keldritele ja ei tekiks looduslikke ülevoole. Edasi läheb vesi põllualuse kraavi, sealt edasi Ratva ojja. Need on juba puhastatud. 2017. aasta sügisel tehti need tööd ära ehk valmisolek on olemas, et see vesi vastu võtta,” rääkis Alutaguse valla keskkonnanõunik Martin Miller.

Selleks, et Ratva küla majapidamised ei peaks kartma praegusest suuremat uputust, peaks kahe nõia kaev valmima plaanitust varem ehk juba kevadiseks suurveeks. Seni saavad huvilised uudistada isetekkelist ühe nõia kaevu.