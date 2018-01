Sirli Tammiste: “Mu sisemine ind on raugenud”

Korruptsioonikahtlustuse saanud Jõhvi sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste ütleb, et see juhtum on pannud teda ümber hindama oma senist töössesuhtumist ja kärpinud tema indu tegutseda sama aktiivselt kui seni. Ta ei saa siiani aru talle esitatud kahtlustuse sisust.

Mis juhtus vallamajas, kui kapo ametnikud tulid sel teisipäeval Jõhvi vallavalitsuse istungi ajal ukse taha ja teid kaasa viisid?

Kõigepealt kutsuti välja vallavanem. Ta püüdis mulle helistada, aga kuna mu telefon oli jäänud kabinetti, siis vallavanem tuli ruumi tagasi, osutas mulle, et läheksin välja. Kui läksin vallavanema kabinetti, siis seal mulle see kahtlustus esitati.

Kuidas see kõlas?

Täpselt nii nagu ajakirjanduses oli välja toodud: toimingupiirangu rikkumine seoses lähedase isikuga. (Prokuratuuri täiendus pressiteates: “Teda kahtlustatakse otsuste tegemises või nende otsuste suunamises, mis puudutasid tema lähedase isikuga seotud äriühingut.”) Selle lähedase isiku nime ma muidugi praegu öelda ei saa. Ausalt öeldes tundus see sellel hetkel mulle kõik nii absurdne, kuna ma ei olnud ise üldse teadlikki nendest asjaoludest… Olin äärmiselt šokeeritud ja üllatunud.

Siis läksime alla, kus otsiti läbi mu kabinet. Seda pean küll ütlema, et kõik käis väga viisakalt. Ka kodus toimus läbiotsimine.

Mis edasi sai?

Siis viidi mind kapo kontorisse. Seal olin mõnda aega ja seejärel viidi arestimajja.

Kas teile selgitati ka, miks teid on vaja arestimajja viia?

Mul endal oli muidugi esimene reaktsioon, et mida kuradit ma sellist teinud olen, et mind on vaja arestimajja viia ja 48 tunniks kinni pidada. Aga noh, ilmselt siis inimesed teevad oma tööd ja leidsid, et nende silmis on kahtlustused piisavad, ja kui kohtunik selle kinnitab, siis mul polegi selle kohta midagi öelda.

Arestimajas olite siis teisipäeva ja järgneva öö. Kas järgmisel päeval tehti mingeid toiminguid?

Jah, lõunaks tuli mu kaitsja ja siis toimus ülekuulamine.

Kui kaua see kestis?

Umbes kolm ja pool tundi.

Te ei taha küll teile absurdsena tunduva kahtlustuse sisu täpsemalt avada, aga kas sellel on mingi loogiline alus või põhjendus?

Kui võtta nüüd see kahtlustus toimingupiirangu rikkumises − ei, absoluutselt mitte.

Tähendab, te ei tunne, et oleksite teinud midagi sellist, mida teile süüks pannakse?

Ei. Ma polnud üldse neist asjaoludest teadlik, millest see kahtlustuse koosseis oli kokku pandud. Minu südametunnistus on puhas ja ma ei tunne ennast süüdi.

Kas teile süüks pandav tegu on seotud ka nende kahtlustustega, mis on esitatud volikogu esimehele Niina Neglasonile ja Corrigo juhile Tiiu Sepale?

Seda saan öelda, et see on seotud Corrigo tegevuse ja nende otsustega, mida olen vedanud. Mina olen lihtsalt teinud oma tööd. Ma pole teinud mingeid otsuseid kallutatuna kellegi poole, ma lihtsalt olen tahtnud oma valdkonda arendada. See on ka kõige suurem mure: kuna Corrigo on saanud nii halva tähelepanu osaliseks, siis mis saab meie tervisekeskuse projektist ja ka sellest noorukite keskusest? Suurim mure on, et Jõhvi maine on järjekordselt kahjustatud ja projektid võivad seisma jääda.

Kuidas teile tundus, kas inimesed, kes teid üle kuulasid, on sotsiaalvaldkonnas ja sellega seonduvas kompetentsed?

Mul on selle kohta arvamus, aga ma ei vasta sellele küsimusele, see tähendaks hinnangu andmist.

Mis nüüd edasi saab?

Eks nad uurivad edasi. Sellega seonduvad ka sellised küsimused, kas ma jään tööle või ei jää, kuna olen kahtlustatav kriminaalasjas. Mitmed projektid on pooleli… Mille üle ma seal arestikambris veel mõtlesin, on see, et ma pean tegema oma töökorralduses palju korrektiive. Ütleme nii, et ma olen oma tööd teinud väga suure sisemise põlemisega… See on nüüd küll kadunud. Pean ennast hoidma, mul on väike laps. Ma mõtlesin seal arestikambris, et okei, need kuni 48 tundi ma pean vastu, aga kui nad võtavad mu vahi alla ja hoiavad siin kaks kuud… Kui ma pean kaks kuud lapsest eemal olema, mul on 88aastane südamehaige vanaema… Sellises olukorras saad aru, mis on tegelikult oluline. Ma olen siin 18 aastat teinud oma tööd suure innuga. See juhtum on väga palju minu indu kahandanud.

Sellest on räägitud ennegi, et üleaktiveeritud võitlus korruptsiooniga, mille tagajärjel ametnikud ei julge enam mitte midagi otsustada ega ühtegi liigset sammu teha, kuna iga väiksemgi vääratus võib tuua paragrahvi, hakkab lõpuks pärssima elu ja arengut. Kas see on nii?

Täpselt nii on ja seda ma tunnengi. Minule oli see murdepunkt, kus ma sain aru, et minule on kõige tähtsam see, et mu lapsel oleks ema, nii vaimselt kui füüsiliselt terve ema. Aga mul ei ole etteheiteid õiguskaitseorganitele, nad teevad oma tööd, ma saan sellest aru.

Aga millest te aru ei saa?

Ma ei saa aru mulle esitatud kahtlustuse sisust.