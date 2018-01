Meediaga manipuleerimine?

12. jaanuar 2018

Sel teisipäeval saatis prokuratuur laiali pressiteate, kus anti teada, et kapo on kinni pidanud Jõhvi volikogu esimehe Niina Neglasoni, OÜ Corrigo juhatuse liikme Tiiu Sepa ning vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhi Sirli Tammiste. Nende tegude ühisnimetajaks oli korruptsioon ning teatati, et Sepp on Neglasonile andnud üle 40 000 euro altkäemaksu, et viimane tegutseks tema äriühingu kasuks.

Loomulikult oli see uudis üleriigilises meediaski olulisel kohal ja inimestele jäi mulje, et Neglason ongi endale tasku pistnud suure summa hõlptulu, et Sepa ärihuve teenida.

Kinnipeetavad ise midagi selgitada ei saanud, sest nad istusid hirmust värisedes arestimajas, teadmata, mis neist edasi saab.

Lõpuks selgus, et altkäemaksuks on tõlgendatud Corrigos teenitud palk, mille Neglason sai konkreetse töö − inimeste töövõime hindamise eest. See on teenus, mida meditsiiniasutuselt tellib riiklik töötukassa ja mille spetsialiste Ida-Virumaal kuigi palju pole. Neglasoni väidetav korruptiivne tegevus oli aga käetõstmine volikogu istungil, kus volikogu andis enamushäältega raha eest Corrigole rendile kasutult seisnud ruumid.

See pilt, mille prokuratuur avalikkusele esmalt maalis, erineb oluliselt sellest, mis kujuneb pärast seda, kui ka kahtlustatavad on saanud rääkida. Kas see oli uurimisasutuste teadlik manipuleerimine meediaga? Tahame väga loota, et mitte, aga pooltõdede keeles rääkimine eksitab avalikkust.