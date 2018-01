Metsaliidud kuulutasid märja aasta tõttu välja eriolukorra

12. jaanuar 2018

Erakordselt suure sademete hulga tõttu kuulutasid Eesti metsa- ja puidutööstuse liit ning Eesti erametsaliit metsades välja eriolukorra; keskkonnaminister Siim Kiisler peab olukorda metsades erakorraliseks, ent mitte eriolukorraks seaduse mõistes.

Metsaliidud juhtisid oma eilses avalikus pöördumises tähelepanu, et praegustes märgades oludes metsatööde tegemine ei ole looduskeskkonna suhtes vastutustundlik ja läheb vastuollu metsanduse hea tavaga. Toonitati, et metsandussektor ei oota riigilt rahalist tuge, küll aga kinnitust eriolukorrale, mis võimaldab ettevõtetel oma koostööpartneritele tekkinud olukorda selgitada.

“Me ei eelda, et erakorraline olukord annab iga lepingu puhul õiguse lepingulised kohustused täitmata jätta, kuigi mõnega võib see isegi nii olla. Küll aga ootame lepingupartnerite, ettevõtete ja ametkondade mõistvat suhtumist ja valmisolekut rakendada leevendusmehhanisme,” ütles erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link.

Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu juhatuse esimehe Marek Kase sõnul on olukord eriti keeruline metsast palka saavatele inimestele.

“Need mõjud ei pruugi avalduda kohe, vihmaste olude tõttu oleme sunnitud töötama aladel, kus tavaliselt teeme töid kevadise sula ajal. See aga tähendab, et kevadel võib olukord veelgi raskemaks kujuneda,” rääkis ta.

Puidutööstus suhtub leplikult

Sondas tegutseva OÜ Teamwood juhataja Priit Bamberg ütles, et toormaterjali nappus pole veel väga pakiline mure, aga probleeme juba kahtlemata on.

“Metsaliitude pöördumine oli kindlasti vajalik, et avalikkust teavitada ja olukorda selgitada. Aga meie lepingute taga on meie klientide lepingud ja lõppklienti et huvita, mis ühes maanurgas toimub või ei toimu − ta võtab selle toote siis lihtsalt mujalt,” nentis ta.

ASi Repo Vabrikud juhatuse liige Maret Kärbo rääkis, et toorme kättesaamine on raskendatud, kuid lepingupartnerid on andnud ja üritavad anda oma parima.

“Rasked ilmaolud ei ole mõjutanud mitte ainult Eestit: samasugune olukord on Lätis, Loode-Venemaal ja suuresti ka Soome rannikualadel. Oma lepingupartnerite suhtes pole me sanktsioone rakendanud. Kui ilm takistab metsa minna, siis pole ka puitu kuskilt võtta,” ei arva ta, et pöördumise taga võiks olla soov varem kokku lepitud tarnete eest kõrgemat hinda küsida või muid lepingutingimusi leevendada. “Tegemist on suure kriisiga, kus hinnatõus tarneid ei taga.”

Kärbo peab praegust olukorda kriitiliseks kogu sektorile ega näe selle paranemist enne suve: “Teede lagunemise aeg ja raierahu piirangud on veel ees ootamas.”

Väikesed firmad löögi all

OÜ Puit Iisaku ise metsa ülestöötamisega ei tegele, tööks vajalikku ümarmaterjali pole aga eriti kusagilt osta.

“Isegi suurtel saeveskitel on laod tühjad. Olukord on üsna kriitiline, elame ühe päeva kaupa,” rääkis firma juhatuse liige Margo Karp, et nende varem kahes vahetuses töötanud saeveski on juba pool aastat ühe vahetusega piirdunud ning detsembris-jaanuaris veski kaks nädalat lausa seisis.

“Kui on hinnasõda, siis pingutad ja teed mõnda aega kas või nulliga, aga kui pole, millest teha, siis kaob ka perspektiiv ära,” tõdes Karp.

Virumaa metsaühistu juhatuse esimees Viktor Lehtse ütles, et väikseid metsaomanikke praegune ilm väga ei mõjuta, küll aga firmasid, kes peaksid metsas tööd tegema.

“Väike metsaomanik lihtsalt ei raiu, kuigi hinnad on üleval. Aga kui firmas tehnika seisab, lähevad mehed minema ja kui ükskord jälle tööd on, pole mehi kusagilt võtta.”

Kuna kallis metsatehnika on enamasti liisingus, on üks pöördumise eesmärk Lehtse sõnul ka finantsasutusi sektori raskest olukorrast teavitada.

“Arvestades seda, et ka riigimetsas raiutakse praegu neid lanke, mida peaks tegelikult “pehmel ajal” raiuma, tuleks valitsusel tõsiselt mõelda, mismoodi edasi käituda,” ütles ta.

Eriline, aga mitte eriolukord

“Loomulikult on keeruline, aga eriolukord ei muudaks midagi,” ütles riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Kirde regiooni juht Avo Siilak. “Meie lepingud on niimoodi tehtud, et saame oma klientidega vajaduse korral kokku leppida. Palgitarned suudame täita, probleeme on paberi- ja küttepuuga, mis asuvad pehmemates kohtades. Probleeme on nii raiete kui väljaveoga. Praegu saame raiuda seal, kus RMK tee ulatub maanteeameti teele välja − seal, kus pole koormuspiiranguid.”

Keskkonnaminister Siim Kiisler nõustus, et olukord Eesti metsades on eriline ning keerulised olud on raskendanud metsasektori ettevõtete võimekust oma lepingujärgseid kohustusi täita.

Eriolukorra väljakuulutamist minister vajalikuks ei pidanud, samuti ei käsitlenud ta oma vastuses sellistes tingimustes tehtavate metsatööde mõju looduskeskkonnale, millele pöördumises viidati.