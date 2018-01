Põhjarannik 12. jaanuaril

12. jaanuar 2018

Erakordselt suure sademete hulga tõttu kuulutasid Eesti metsa- ja puidutööstuse liit ning Eesti erametsaliit metsades välja eriolukorra. Sondas tegutseva OÜ Teamwood juhataja Priit Bamberg ütles, et toormaterjali nappus pole veel väga pakiline mure, aga probleeme juba kahtlemata on. “Metsaliitude pöördumine oli kindlasti vajalik, et avalikkust teavitada ja olukorda selgitada. Aga meie lepingute taga on meie klientide lepingud ja lõppklienti et huvita, mis ühes maanurgas toimub või ei toimu − ta võtab selle toote siis lihtsalt mujalt,” nentis ta. ASi Repo Vabrikud juhatuse liige Maret Kärbo rääkis, et toorme kättesaamine on raskendatud, kuid lepingupartnerid on andnud ja üritavad anda oma parima.

***

Tänane Põhjarannik avaldab intervjuud sel nädalal kriminaaluurimise tõttu kinni peetud Jõhvi volikogu esimees Niina Neglason ja Jõhvi sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste.

***

Viru maakohtu Narva kohtumajas algas eile kohtuprotsess piirilinnas täppisteaduste kooli tööd korraldanud Tallinna MTÜ Puškini Instituut ja selle juhi Aleksandr Krivoglazovi üle. Nii füüsilist kui ka juriidilist isikut süüdistatakse vara omastamises, dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Süüalused end süüdi ei tunnista.