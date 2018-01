Ossipenko ei usu Neglasonist altkäemaksu võtmist

11. jaanuar 2018

Jõhvis koos Niina Neglasoni valimisliiduga Jõhvi Eest võimu jagava valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu liider Nikolai Ossipenko ütles, et ei usu, et Neglason võis altkäemaksu võtta.

“Mul on raske mõista seda, et Neglason võiks võtta altkäemaksu,” ütles Ossipenko eile Põhjarannikule. Suurärimees ise praegu volikogu liige ei ole, kuid kontrollib oma nimekirja tegevust.

Ei usu poliitilisi põhjusi

Ossipenko sõnul on praegu keeruline toimunule hinnanguid anda, sest mingit põhjalikumat infot ei ole ja meedias ilmunu põhjal on raske teha järeldusi. “Me võime lõpmatuseni oletada ja filosofeerida, kuid selle pinnal pole õige kedagi nimetada süüdiolevaks või süütuks,” lisas ta.

Küsimusele, kas see kriminaalasi võib olla seotud poliitilise võitlusega, vastas Ossipenko eitavalt. “Ma ei usu, et see on poliitilise võitlusega seotud. Corrigoga seotud projektide üle on arutletud juba ammu, oli palju kisa ja lärmi, aga poliitikaga see kõik nüüd vaevalt seotud on. Seda pole kellelegi vaja,” arutles ta.

Pigem võib Ossipenko sõnul põhjusi otsida sellest, et europrojektidega kaasneb väga põhjalik kontroll ja selle raha saajad on üksikasjaliku jälgimise all.

Küsimusele, kas praeguses olukorras peaks Neglason astuma tagasi volikogu esimehe kohalt või üldse volikogus oma tegevuse uurimise ajaks peatama, vastas Ossipenko, et see on tema enda otsus. “Ainult tema ise teab praegu neid kahtlustusi ja seda, kas ta on midagi valesti teinud. Kui ta teab, et midagi lubamatut tegi, siis jah, oleks õige lahkuda, kui aga mitte, siis ei saa keegi temalt seda nõuda,” sõnas ettevõtjast poliitik. Ta tunnistas, et olukord on ebameeldiv.

Opositsioon eelistab oodata

Volikogus opositsioonilisse Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Aivar Surva ütles samuti, et võimaliku tagasiastumise üle peab Neglason ise otsustama, seda enam, et keegi volikogu liikmetest ei tea, mis kahtlustuste taga tegelikult on. “Eks me võime vaid aimata, et see on seotud rajatava tervisekeskusega. “Kõige hullem, kui Jõhvi nüüd sellest tervisekeskusest ilma jääb ja ainus keskus tuleks Ida-Viru keskhaiglasse, nii nagu Korbid siiani on soovinud,” sõnas ta.

Keskerakonna fraktsiooniga opositsiooni kuuluv Allan Mänd ütles samuti, et võimalik tagasiastumine peaks tulenema inimese isiklikust soovist. “Minu arvates tuleks natuke oodata asjade selginemist. Kas see asi on ikka nii, nagu praegu on välja toodud − suured altkäemaksud ja puha −, olen skeptiline, ma ei usu seda,” sõnas Mänd.

Teet Enok, kes ei kuulu praegu mitte ühtegi fraktsiooni, ütles, et tal on raske kommenteerida, kuidas korruptsiooniskandaali tõttu tekkinud olukord võiks volikogus kujunenud jõujooni muuta, sest tema suuremate fraktsioonidega infot ei vaheta. Mis puudutab aga kahtlustusi, siis ütles Enok: “Eks me kõik võisime aimata, et mingid sidemed on rohkemat kui lihtsalt sõprus, aga las politsei tegeleb sellega.”

Nikolai Ossipenko ütles, et nad ei kavatse hakata selle kriminaalasja tõttu volikogus uusi koalitsioonipartnereid otsima. “Juhul kui Neglason ongi midagi teinud, siis milles on ülejäänud fraktsioon süüdi?” küsis ta.

Kahtlustus korruptsioonis

Kaitsepolitsei pidas teisipäeval korruptsioonikahtlusega kinni Jõhvi volikogu esimehe Niina Neglasoni, vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhi Sirli Tammiste ning OÜ Corrigo juhatuse liikme Tiiu Sepa.

Prokuratuuri kinnitusel kahtlustatakse Neglasoni üle 40 000 euro suuruse altkäemaksu võtmises. “Kahtlustuse kohaselt võttis ta altkäemaksu ajavahemikus 2016-2017 Jõhvi vallavolikogu poolt äriühingu suhtes tehtavate otsuste tegemise ja nende sisulise suunamise eest,” teatas Viru ringkonnaprokuratuur.

Sirli Tammistet kahtlustatakse korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangute rikkumises. Teda kahtlustatakse prokuratuuri väitel otsuste tegemises või nende otsuste suunamises, mis puudutasid tema lähedase isikuga seotud äriühingut.

Tiiu Sepp on aga kahtluse all väidetavalt suures ulatuses altkäemaksu andmise tõttu.

Eile õhtul teatas Viru ringkonnaprokuratuur, et nad ei hakka kohtult taotlema kahtlustatavate vahi alla võtmist. Eile õhtul pärast kella nelja ütles prokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova Põhjarannikule, et kõik kolm lastakse vabadusse, pärast seda kui nad on kahtlustatavana üle kuulatud.