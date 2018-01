Põhjarannik 11. jaanuaril

11. jaanuar 2018

Koos perega Narva-Jõesuus elav ettevõtja Viktor Spitsa on võtnud nõuks ehitada kuurortlinna terve spordikompleksi, kuna mitte keegi teine pole seda senini teinud ja sealsetel inimestel napib spordiga tegelemise võimalusi. Kohalik omavalitsus on valmis selles ettevõtmises partnerina osalema.

Jõhvis koos Niina Neglasoni valimisliiduga Jõhvi Eest võimu jagava valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu liider Nikolai Ossipenko ütles, et ei usu, et Neglason võis altkäemaksu võtta. Küsimusele, kas see kriminaalasi võib olla seotud poliitilise võitlusega, vastas Ossipenko eitavalt. “Ma ei usu, et see on poliitilise võitlusega seotud. Corrigoga seotud projektide üle on arutletud juba ammu, oli palju kisa ja lärmi, aga poliitikaga see kõik nüüd vaevalt seotud on. Seda pole kellelegi vaja,” arutles ta.

Nädalavahetusel toimub Kohtla-Järve spordihoones juba 38. korda Avo Talpase mälestusturniir kreekoa-rooma maadluses, kus selgitatakse välja Eesti juunioride koondis. Ida-Viru ühe pikema traditsiooniga spordivõistluse peakorraldaja Ilmar Taluste sõnul on ka tänavu turniirile oodata üle saja maadleja Eestist, Lätist, Leedust ja Ukrainast.