Lõppenud aasta kuldne fraas: “Mina pole neid kutsunud ja sõna neile ei anna”

10. jaanuar 2018

Jah, just nõnda vastas Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Riina Ivanova volikogu istungil Eduard Odinetsile, kes püüdis toetada linnaelanikke, kes olid tulnud istungile väljendama oma rahulolematust ja seisukohta kõrgete linnaametnike niivõrd suure palgatõusu kohta.

Tegemist oli 2017. aasta viimase volikogu istungiga ning huvipakkuv oli see selle poolest, et neljanda küsimusena arutati linnapea ja tema abide ning volikogu esimehe palga tõstmist 33 protsendi võrra. See tekitas meelepaha enamikus linnaelanikes, seda arutati aktiivselt internetis ning see pälvis ka ajakirjanduse tähelepanu.

Seda teemat internetis arutades küsisid inimesed: mida me saame teha? Kuidas saame oma rahulolematust näidata?

Selleks valiti kõige mõistlikum ja rahumeelsem meetod: minna linnavolikogu istungile, seal oma arvamust väljendada ja seda põhjendada. Võinuks korraldada miitingu ning öelda oma arvamus välja seal. Kuid meie linna elanikud nii ei tee − meie linlased on väga kannatlikud ja seaduskuulekad inimesed.

Need, kes soovisid ja said, läksidki volikogu istungile kohale. Mindigi lootuses, et volikogu liikmed teavad, et meie riigis on kõrgeima võimu kandja rahvas ning et just nimelt rahvas on need saadikud oma linna etteotsa valinud. Nad uskusid, et nad kuulatakse ära ja nende arvamust võetakse ka kuulda. Ent võta näpust!

Juba enne istungi algust pöördusid nad volikogu esimehe Riina Ivanova poole palvega neile sõna anda. Minule arusaamatutel põhjustel keeldus ta seda tegemast. Seejärel pöördusid kohaletulnud inimesed opositsiooni poole palvega neid toetada. Eduard Odinets palus Riina Ivanoval linlastele − või siis vähemalt ühele neist − sõna anda. Ta selgitas, et nad tuleb ära kuulata, sest just linnaelanikud on praegused saadikud linna etteotsa valinud ja seega on neil õigus oma arvamust avaldada.

Selle peale teatas linnavolikogu esimees: “Mina pole neid siia kutsunud ja sõna neile ei anna.”

Minu meelest näitab see fraas vaid üht: täielikku hoolimatust ja ükskõiksust linnaelanike, sh ka keskerakondlaste poolt hääletanute suhtes (kohaletulnute seas oli neidki).

Ent veel üsna hiljuti − enne valimisi ja ka kohe pärast neid − rääkisid tsentristide esindajad volikogus, et on valmis tegema konstruktiivset tööd linna ja selle elanike hüvanguks kõikide inimestega. Nüüd aga tuleb välja, et siiski mitte kõigiga ja mitte kõikide inimeste hüvanguks.

Muidugi võib Riina Ivanova öelda, et seaduses on kirjas, et volikogu esimehel on õigus inimesi istungile kutsuda ja neile sõna anda. Ja et kui ta neid sinna kutsunud ei ole, siis tähendab, et ta võib neile sõna ka mitte anda. Ent kui seda põhimõtet järgida, siis need inimesed, kelle arvamus linnavolikogu esimehe omast erineb, ei saagi kunagi sõna. Kus on siin demokraatia ja kõikide linnaelanike arvamusega arvestamine?