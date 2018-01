Halb uudis Jõhvile

10. jaanuar 2018

Eile ilmsiks tulnud uudis selle kohta, et Jõhvi volikogu esimees ja sotsiaalteenistuse juht on korruptsioonikahtlusega kinni peetud, oli paljudele jahmatav.

Kahtlustuse kohaselt seostatakse Neglasoni ühe äriühingu, täpsemalt Jõhvis meditsiiniteenuseid pakkuva OÜ Corrigo huvide teenimises volikogus. See on olnud laialt teada, et Neglason on algusest peale olnud Jõhvi loodava tervisekeskuse eestvõitlejaid. Sotsiaalvaldkonna teema ongi temale kõige hingelähedasem olnud kogu aja, mis ta kohalikus poliitikas on olnud.

Kuna prokuratuurist eile tulnud info menetluse kohta on olnud väga napp, siis tuleb avalikkuse põhjendatud huvi rahuldamiseks käsitleda neid olulisi otsuseid, mida viimasel ajal Jõhvi sotsiaalsfääris on tehtud. Kahtlemata on selleks seesama tervisekeskus, mis peaks aasta lõpuks valmis saama ja mida asub rajama OÜ Corrigo.

Viimasele on osutanud teenust aga Niina Neglason juba poolteist aastat inimeste töövõimet hindava arstina. Pole välistatud, et uurimisasutused just seda teenuse osutamist altkäemaksuna tõlgendavad. Sest altkäemaks ei pea olema ilmtingimata labane rahapatakas kusagil lauasahtlis, seda võib pakkuda ka muu hüvena. Mäletame, et kapo tõlgendas töölevõtmist altkäemaksuna omal ajal ka niinimetatud Männi-Maritsa kaasuses.

Ehk suudavad juhtunusse selgust tuua aga kahtlustatavad ise, kuigi igal juhul on Jõhvi maine saanud valusa hoobi.