Jõhvi vallajuhte ja haigla omanikku kahtlustatakse korruptsioonis

10. jaanuar 2018

Kaitsepolitsei pidas eile hommikul kinni Jõhvi volikogu esimehe, sotsiaalteenistuse juhi ning naisettevõtja, keda kahtlustatakse korruptsioonis. Eile prokuratuur veel ei teadnud, kas taotleb täna kahtlustatavate vahi alla võtmist eeluurimise ajaks või mitte.

Prokuratuuri eile levitatud pressiteate kohaselt kahtlustatakse Jõhvi vallavolikogu esimeest altkäemaksu võtmises. “Kahtlustuse kohaselt võttis ta altkäemaksu ajavahemikus 2016-2017 Jõhvi vallavolikogu poolt äriühingu suhtes tehtavate otsuste tegemise ja nende sisulise suunamise eest. Esialgsete kahtlustuste kohaselt ületab altkäemaks 40 000 eurot,” sõnas Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova.

Poliitik, ametnik ja ettevõtja

Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhti Sirli Tammistet aga kahtlustatakse korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangute rikkumises. “Teda kahtlustatakse otsuste tegemises või nende otsuste suunamises, mis puudutasid tema lähedase isikuga seotud äriühingut,” teatas Filippova.

Kinnipeetute seas on ka üks ettevõtja ning prokuratuur kinnitas eile Põhjarannikule, et selleks on Jõhvi haigla omaniku OÜ Corrigo juhatuse liige Tiiu Sepp.

Prokuratuur ütles eile, et menetluse huvides ei saa nad juhtumi kohta enamat öelda, kuid kinnitas, et “tegemist on asjasse puutuva äriühingu huvides tehtud otsustega erinevate projektide raames”.

Tõenäoliselt on üks kriminaalasjast läbi käiv teema Jõhvi esmatasandi tervisekeskuse loomisega seonduv. See teema tekitas aasta tagasi eelmises volikogu koosseisus palju vaidlusi. Esmatasandi tervisekeskus on lühidalt öeldes laiendatud meeskonna ja teenustega perearstikeskus, mille rajamist riik toetab.

Tervisekeskus ja rehabilitatsiooniteenus

Jõhvist esitas tervisekeskuse projekti OÜ Corrigo, kes plaanib selle rajada kunagise lastehaigla kolmekorruselisse kõrvalhoonesse. Ligemale 1,9 miljoni suuruse investeeringu põhiosa tuleb Euroopa regionaalarengu fondist. OÜ Corrigo ise panustab üle 500 000 euro. Mullu 17. jaanuaril toimunud volikogu istungil kiitis volikogu heaks projekti ja vallapoolse kaasrahastuse 165 000 euro ulatuses. Toona, kui otsus langetati, polnud volikogu esimees siiski mitte Niina Neglason, vaid Teet Enok.

Küll aga oli volikogu esimeheks Neglason mullu 21. oktoobril toimunud istungil, kus volikogu arutas ettepanekut anda OÜ Corrigo kasutusse üks hooldekeskuse korrus, et paigutada sinna sõltuvus- ja käitumishäiretega noored, kes vajavad rehabilitatsiooniteenust. Siingi tekitas vaidlusi ja küsimusi see, miks just Corrigole tahetakse need ruumid üle anda. Toona rääkis sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste, et seda teenust on vallale tarvis ning Corrigo teeb oma kuludega tühjalt seisval korrusel remondi ja võtab enda kanda osaliselt ka kommunaalkulud, mida praegu kannab rahalistes raskustes olev hooldekeskus.

Volikogu otsustas siis anda ruumid Corrigole 10 aastaks rendile ning rendihinna pidi otsustama vallavalitsus.

Mismoodi on aga Corrigoga seotud volikogu esimees Niina Neglason? Corrigo võitis 2016. aastal hanke tööhõivereformiga käivitunud inimeste töövõime hindamiseks ning seda teenust pakub Corrigole sama aasta 1. juulist Niina Neglasoni firma OÜ N. Neglason.

Tiiu Sepp ja Niina Neglason kandideerisid ka sügisestel valimistel ühes nimekirjas Jõhvi Eest ning Sepp oli selle nimekirja suurim annetaja 1500 euroga. Neglason ise panustas 600 eurot.

Erakonnast välja arvamine pole seotud

Eile teatas Reformierakond, et arvab Neglasoni erakonnast välja. Erakonna piirkonnajuht Aivar Surva ütles aga, et see pole kuidagi seotud alustatud kriminaalasjaga, vaid sellega, et erakond lubas juba enne valimisi välja arvata need liikmed, kes kohalikel valimistel Reformierakonna vastu kandideerivad. Nüüd teeb piirkond erakonna juhatusele lihtsalt sellekohase ettepaneku ning lisaks Neglasonile on selles nimekirjas ka Heli Vähk, kes samuti reformierakondlasena valimisliidu Jõhvi Eest nimekirjas kandideeris.

Kommenteerides juhtunut, ütles Jõhvi volikogu opositsiooni kuuluv Surva, et tõenäoliselt on asi seotud tervisekeskusega. “Sellist kuulsust ei vaja üks omavalitsus ühestki otsast. Üsna vastik lugu,” jäi ta napisõnaliseks.

Neglasoniga ühes nimekirjas kandideerinud Meelis Tint aga ei usu, et Neglasoni puhul saaks rääkida mingist altkäemaksu võtmisest. “Niina ei ole nii loll, et sellises olukorras midagi nii labast teha − see pole targa inimese tase,” sõnas ta. Tint oli kriitiline ka kinnipidamise enda fakti suhtes. “Ma ei usu, et sellel asjal on nii palju sisu, et pidi sel kombel inimesi kinni pidama. Oleks võinud ju lihtsalt välja kutsuda ja vajalikud ütlused võtta,” sõnas ta.