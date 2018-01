Põhjarannik 10. jaanuaril

Kaitsepolitsei pidas eile hommikul kinni Jõhvi volikogu esimehe, sotsiaalteenistuse juhi ning naisettevõtja, keda kahtlustatakse korruptsioonis. Eile prokuratuur veel ei teadnud, kas taotleb täna kahtlustatavate vahi alla võtmist eeluurimise ajaks või mitte. “Kahtlustuse kohaselt võttis volikogu esimees Niina Neglason altkäemaksu ajavahemikus 2016-2017 Jõhvi vallavolikogu poolt äriühingu suhtes tehtavate otsuste tegemise ja nende sisulise suunamise eest. Esialgsete kahtlustuste kohaselt ületab altkäemaks 40 000 eurot,” sõnas Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova. Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhti Sirli Tammistet aga kahtlustatakse korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangute rikkumises. Kinnipeetute seas on ka üks ettevõtja ning prokuratuur kinnitas eile Põhjarannikule, et selleks on Jõhvi haigla omaniku OÜ Corrigo juhatuse liige Tiiu Sepp.

***

Saka mõisa omanik Tõnis Kaasik soovib Eesti juubeliaastal kinkida baltisakslastele mälestusmärgi, mis rõhutaks nende panust Eesti kultuuri- ja ajaloopärandisse. Kolme toonekure skulptuur kerkib otse pankrannikule. Endised mõisnikud Löwis of Menarid on ideele oma õnnistuse andnud. Mälestusmärgi avamine on plaanis sügisel.

***

Selle nädala teises pooles lubatav külm käivitab Kiviõli seikluskeskuse lumekahurid, mis juba hooaja algusest ootavad, et temperatuur langeks alla kolme miinuskraadi. Lumetootmiseks on kõik valmis: kahureid on juurde muretsetud, veetrasse on senisest rohkem laiali veetud ning lumelükkamiseks on ka tagavaratraktor muretsetud.