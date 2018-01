Riik laseb Narval end mõnitada

9. jaanuar 2018

Eile jõudis Narva muuseumi ümber juba mullu kevadest käiv trall ka riigikogu saali, kui kultuuriminister Indrek Saar pidi vastama küsimustele muuseumis toimuva kohta.

Pikka aega on koos riigiga sihtasutusse Narva Muuseum kuuluv Narva linn riigi valitsust sisuliselt šantažeerinud, mängides mängu “rahastan − ei rahasta muuseumi”. Ometi on riik ja omavalitsus muuseumi rahastamise summad ning korra kokku leppinud, ent see pole linnavõime takistanud lepet mitte täitmast. Nagu pole sihtasutusele siiani üle antud muuseumifonde.

Muuseumi tagakiusamise põhjus on selgelt poliitiline ja omab eesmärki vahetada välja muuseumi juhtkond endale kuulekate isikute vastu, kes linnaisade vastu suuremat aupaklikkust üles näitaks. Sisuline töö tundub teisejärguline.

Sellised bütsantslikud käitumismallid on Narva juhtkonnale kahjuks ammu omased ning valitsusele näidatakse trääsa, vaatamata sellele, et nüüd on ju peaministripartei oma − Keskerakond. See kinnitab veel kord, et linnas otsustatakse asju eelkõige kindlate isikute huvidest lähtudes ning partei ristikheinamärk on vaid viigileht, millega kõike seda varjata.

Aga riik on lasknud Narva muuseumis toimuvaga ennast üsna pikalt alandada ja näha on, et linnajuhid naudivad seda. Kultuuriminister on saatnud võimudele küll pahaseid kirju, ent linnajuhid peavad arvestama, et valitsus ei pruugi lasta kaua end niimoodi mõnitada ja võib rakendada omapoolseid samme, nagu minister eile parlamendile ka lubas.