Narva Trans paneb kokku löögivõimelist meeskonda

9. jaanuar 2018

Ida-Virumaa klubidest ainsana jalgpalli meistriliigasse jäänud Narva Trans püüab kokku saada meeskonda, kes suudaks sekkuda medaliheitlusesse ja oleks konkurentsivõimeline ka eurosarjas, kus suure tõenäosusega tänavu nelja aasta järel taas mängida õnnestub.

Klubi presidendi Nikolai Burdakovi sõnul on enamik eelmisel hooajal meistriliigas 5. koha saavutanud meeskonna tuumikust alles ka tänavu: Irie, Viktor Plotnikov, Igor Ovsjannikov, Artur Kotenko ja mitmed teised.

Bermuda kaitsja ja USA ründaja

Abijõudu on kindlasti vaja keskkaitsesse ja ründesse. Eelmisel nädalal saabusid Narva kaks eksootilist mängumeest: Bermuda koondise kaitsja, 25aastane Dante Leverock ja 23aastane ameeriklasest ründaja Matthew Hurlow-Paonessa. Narva jõudsid nad Transi omaaegse staarründaja, lätlasest Aleksandr Cekulajevsi vahendusel, kes nüüd tegutseb mängijate agendina.

Laupäeval tegid nad kaasa meistriliiga meeskondade halliturniiri avamängus Tartu Tammeka vastu, mis lõppes väravateta viigiga.

Burdakovi sõnul ei saa seniste treeningute ja ühe mängu põhjal veel hinnata, kas nad jäävad algaval hooajal meeskonda või mitte. Otsus tehakse pärast sel laupäeval toimuvat kohtumist Paidega; siis naaseb puhkuselt ka Transi peatreener Adjam Kuzjajev. “Nad ise tahavad siia jääda ja näha on, et nad on mängumehed, aga kuidas nad meeskonda sobivad, seda ei kiirusta ma praegu veel ütlema,” märkis Burdakov.

Lähipäevil peaks Narva testima tulema ka üks Prantsusmaa poolkaitsja. “Kui tegu pole just selgelt meie poistest parema mängijaga, siis pole meil sellele positsioonile otsest vajadust kedagi juurde võtta,” arvas klubi president.

Eelmise hooaja leegionäridest jääb ka alanud aastast Transi Venemaa poolkaitsja Deniss Poljakov, kes lõi mullu meistriliigas kuus väravat. Moskva CSKA akadeemiast tulnud noor ründaja ja mullu üheksal korral Transi eest skoorinud Ilja Ferapontov üritab agentide abil saada tööd Slovakkias. Kui see ei peaks õnnestuma, pole välistatud ka tema naasmine Narva.

Eesti koondislaste palgasoove täita ei jõua

Nikolai Burdakovi sõnul on Transis mängimise vastu huvi ilmutanud ka mitmed Eesti tuntud ja koondiseski mänginud jalgpallurid. “Ma ei hakka nende nimesid ütlema, aga paraku pole nende palgasoovid meie klubi jaoks taskukohased,” sõnas ta.

Transi tänavune eelarve on Burdakovi sõnul suurusjärgus 350 000 eurot. “See on minimaalne summa, et saada kokku meeskond, kes suudaks sekkuda medaliheitlusesse. Peame selle summa erisugustest allikatest kokku saama. Narvas pole see sugugi lihtne,” sõnas ta.

Burdakov loodab, et klubi oma 16-18aastased kasvandikud, kes mullu juba päris palju meistriliigas mänguaega said, teevad tänavu aasta vanema ja kogenumana ka järgmise arengusammu.

Sügisel võlgade tõttu laiali läinud Sillamäe Kalevi meistriliiga meeskonnast treenivad praegu Transis noor kaitsja Artjom Davõdov ja ründaja Roman Grigorevski. Nende väljavaadete kohta teenida Transist leping ei taha Burdakov esialgu midagi kosta, kuid annab mõista, et selleks peaksid nad lähinädalatel näitama, et on Transi oma noortest paremad.

Laupäevases kohtumises Tammeka vastu oli platsil ka mitmeid aastaid Transi kaitseliini üks tugitala olnud Tanel Tamberg, kes aga sõitis sel nädalal oma oskusi näitama Soome meistriliiga klubile PS Kemi, kus mängib mõned aastad tagasi ühe hooaja Transi kuulunud Marek Kaljumäe. “Las proovib ja näitab ennast,” tõdes Burdakov.

Nii nagu mullu, on ka tänavu Transi põhiväravavaht endine Eesti koondise väravavaht Artur Kotenko. Varuväravavaht olnud Aleksei Matrossov, kes pääses platsile alles hooaja viimastes kohtumistes, kui meeskonnal polnud 5. kohalt võimalik ei langeda ega tõusta, püüab leida endale klubi, kus rohkem mängida saaks. “Ta läks ennast kusagile nüüd näitama, aga ma ausalt öeldes ei teagi, kuhu,” tunnistas Burdakov.

Poolkaitsja Artjom Škinjov on kuni maikuuni kaitseväe teenistuses. Burdakovi sõnul loodavad nad teda nädalalõppudel siiski oma meeskonna juurde saada.