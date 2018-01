Põhjarannik 9. jaanuaril

Sillamäe sadam küsib riigilt ligikaudu kuus miljonit eurot, et ehitada üheskoos uus kai, mis võimaldaks vastu võtta ka reisilaevu, et taastada üle kümne aasta tagasi katkenud reisilaevaliiklus Soomega.

***

Kultuuriminister Indrek Saar tõdes eile riigikogu ees Narva muuseumiga seotud arupärimisele vastates, et Narva linn on käitunud sõnamurdlikult ja kui omavalitsus jätkab muuseumi töö torpedeerimist, leiab riik seaduslikud võimalused, kuidas taastada muuseumi normaalne tegevus.

***

Tänu Jõhvi luuletajale Viktor Gaitšukile tuntakse Eesti poetessi Virve Osilat nüüd ka Venemaal: Osila luuletused Gaitšuki tõlkes ilmusid iga-aastases almanahhis “Мгинские мосты”. Praegu aga näevad Osila ja Gaitšuk vaeva, et anda välja kogumik, kus on Osila luuletused nii eesti kui ka vene keeles − selle väljaande tahavad nad pühendada Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

***

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses valmivad Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli raames Eesti sümboleid rukkilille ja pääsukesi kujutavad skulptuurid, mis hakkavad kaunistama Jõhvi, Sillamäe ja Narva linnapilti.