President annab riiklikud aumärgid üle Narvas

5. jaanuar 2018

Eesti Vabariigi juubelinädala kalendris on 21. veebruar Narva päev: president jagab piirilinnas riiklikke teenetemärke ja kohtub Raekoja platsil rahvaga.

21. veebruari keskpäeval annab vabariigi president Kersti Kaljulaid TÜ Narva kolledžis riiklikud teenetemärgid inimestele, kelle pikaaegne pühendumine oma tegevusele ja tööle on muutnud kogu Eesti paremaks. Üritusel “Eesti tänab” esitab oma kõne ka noor, kes osutub presidendi üleskutse “Kirjuta Eestile!” võitjaks.

Üritused eri linnades

“Vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamise kandev telg on, et see on kõigi meie inimeste sünnipäev. Nii toimub ka sünnipäevanädalal terve hulk sündmusi ning korraldajate soov on olnud viia see sünnipäevameeleolu võimalikult paljudesse Eestimaa nurkadesse,” selgitas presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe.

Nii on üritus “Eesti tänab”, kus riigipea annab üle aumärgid, sel aastal Narvas. Kultuuri- ja teaduspreemiate üleandmise tseremoonia toimub Haapsalus. Pärnus avatakse monument päästekomiteele, Paides peetakse aga vabariigi aastapäeva jumalateenistus.

On teada, et Eesti Vabariigi 100 aasta juubelile pühendatud presidendi vastuvõtule ja pidulikule kontserdile Eesti rahva muuseumisse on tänavu kutsutud varasema tuhatkonna asemel umbes 1500 inimest. See, kas juubeliaastal on ka aumärgisaajaid tavapärasest rohkem, selgub veebruari alguses.

Eelmisel aastal tunnustas president Eestile osutatud teenete eest 113 inimest, Ida-Virumaalt sai aumärgi Narva elektrijaamade direktor ja ASi Enefit Energiatootmine juht Tõnu Aas.

Vabaõhuaktus ja kontsert

Narva päev Eesti juubelinädalal ei piirdu ainult teenetemärkide üleandmise tseremooniaga.

Kell 13.30 toimub Narva kolledži (endise börsihoone) keldris Eesti Panga vermitud EV100 hõbedast ja kullast meenemüntide esitlus, kus osalevad vabariigi president, Eesti Panga president ning mõlemad mündi kujundanud kunstnikud. Sama päeva pärastlõunast saavad kõik soovijad osta münte kolledži fuajees.

Kell 15 on kõik oodatud osalema Narva Raekoja platsil toimuval vabaõhuaktusel, mis juhatatakse sisse kaitseväe puhkpilliorkestri helide saatel. Kõnedega pöörduvad Narva elanike poole vabariigi president ja Narva linnapea. Ühtlasi avatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud tahvel raekoja müüritisel.

Kell 16.30 saavad kõik soovijad kuulata Narvast pärit džässmuusiku Oleg Pissarenko korraldatud kontserti Astri keskuses. Õhtu lõpetab kell 18 algav kontsert-vastuvõtt Geneva keskuses, mille kontserdiosa eest hoolitseb samuti Pissarenko.

EV 100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu ütles, et sünnipäevanädala sündmused jõuavad Narva juba enne 21. veebruari.

“Enne saab Narva muuseumis uudistada Eesti teenetemärkide näitust ning fotonäitust “Eestlased Moskvas”. Samuti on TÜ Narva kolledži ruumides avatud EV100 programmi “Hea avalik ruum” kohaliku võidutöö näitus − kõik huvilised saavad näha, milliseks kujuneb Narva kesklinnas asuva ajaloolise Stockholmi platsi ja Raekoja platsi piirkond.”

Kasterpalu lisas, et 19.-24. veebruarini, mis möödub EV100 sünnipäevanädala lainel, reisitakse tähtsündmuste saatel läbi terve Eesti. “Juubeliperioodi tähtsaima nädala sündmused toimuvad eri linnades selleks, et pidustused jõuaksid võimalikult paljude inimesteni.”