Jultunud pettus valitsuse poolt

5. jaanuar 2018

Arusaamatu, miks tahab praegune valitsus iga hinna eest näidata asju teistsugusena, kui need tegelikult on. Ehe näide selle kohta on pealinnast riigipalgaliste ametikohtade ületoomine maakondadesse, mis on osutunud eriliseks silmamoonduse meistriklassiks. Üha enam tuleb päevavalgele näiteid, kus paberil raporteeritavat töökohtade ületoomist tegelikult ei olegi.

Keskkonnainspektsioon lubas tuua Jõhvi ühe töökoha. Samal ajal koondati kaks kohta ja tagatipuks selgub, et see ükski on tegelikult juba ammu siin olnud, vaid ametkondlikus struktuuris on ta siiani kirjas olnud Tallinnas.

Töötukassa kandis ette, et toob Ida-Virumaale 28 töökohta. Nüüd on selgunud, et need töökohad on siin juba mitu aastat olemas olnud ning neid pole Tallinnast üle toodud, vaid siinsamas loodud.

Ei ole kuidagi usutav, et need ministeeriumid ja ametkonnad neid tõsiasju ei tea. Ometigi esitavad nad tõe pähe mitmesuguseid arve väidetavalt üleviidavate töökohtade kohta, tehes nõnda lolliks ka riigihalduse ministri Jaak Aabi, kes sellest omakorda kui suurest töövõidust kuulutab. Tegu oleks justkui ametkondadevahelise sotsialistliku võistlusega, millel tegelikkusega suurt pistmist pole.

Kellele sellist enesepettust tarvis on? Kas tahetakse maakondades elavatele inimestele näidata, kuidas praegune valitsus hoolitseb regionaalpoliitika eest rohkem kui ükski teine valitsus? Kas tõesti arvatakse, et väljaspool pealinna elavad piiratud taipamisega inimesed, kes sellist pettust läbi ei näe?