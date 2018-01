Põhjarannik 5. jaanuaril

5. jaanuar 2018

Kui aastaid Jõhvis töötanud, ent ametkonna Tallinna peakontoris kirjas olnud inimene märgitakse ühel päeval maakondlikus allüksuses kirjas olevaks, on see mitte töökoha pealinnast väljaviimine, vaid silmamoondus. Detsembri hakul tuli vabariigi valitsus välja üsna konkreetse plaaniga, kuidas riigiasutuste töökohtade pealinnast väljaviimine võiks hakata välja nägema. Ida-Virumaale lubati üle viia ligemale 250 töökohta, nimetades ka konkreetseid asutusi-ametkondi ja arve. Tegelikkus nii ilus ei ole.

***

Eesti Vabariigi juubelinädala kalendris on 21. veebruar Narva päev: president Kersti Kajulaid jagab piirilinnas riiklikke teenetemärke ja kohtub Raekoja platsil rahvaga.

***

Endised Ida-Viru maavanemad saatsid maavalitsuse viimsele teekonnale. “Ei tea, kas tuleb mulla- või põletusmatus,” viskasid eile keskpäeval Jõhvi keskväljakule 1. jaanuarist likvideeritud maavalitsuse ärasaatmise tseremooniale kogunenud endised maavanemad omavahel nalja. Nagu matustel kombeks, jagati ärasaatmisele tulnutele ja juhuslikele möödakäijatele pihku laululehed ning lahkumistseremooniat juhtinud tavandibüroo kogemusega Riho Breivel, kes oli maavanema ametis aastatel 2007-2012, võttis laulu üles: “Küünal vaikselt vilgub maavalitsuse ukse ees, kurbust täis on pilgud, raske lahkuda…”