Jõhvi küsib Toila valla spordilaste eest täishinda

4. jaanuar 2018

Jõhvi vallavalitsus ei olnud päri Toila valla sooviga saada oma valla lastele Jõhvi spordikooli kohamaksult 50 protsenti soodustust.

2016. aastal, kui Jõhvis staadioni renoveeriti, sõlmisid Jõhvi ja Toila vallavalitsus kokkuleppe, et Jõhvi lapsed võivad remondi ajal kasutada tasuta Voka staadioni ning samal ajal ei pea Toila vald maksma kohatasu oma Jõhvi spordikoolis käivate laste eest.

“Ehk siis kumbki omavalitsus teisele midagi ei maksnud, tegime tasaarvelduse,” rääkis Toila endine vallavanem Tiit Kuusmik.

Kui Jõhvi staadion valmis sai ja Jõhvi vutipoistel enam Voka staadionile asja polnud, pidanuks Toila vald oma Jõhvi spordikoolis käivate laste eest taas maksma hakkama. Selleks vajalikku raha polnud vald aga oma eelarvesse planeerinud. Jõhvi vallaga jõuti kokkuleppele, et õppeaasta lõpuni maksab Toila kohamaksu pooles ulatuses. Sügisel pikendati seda suusõnalist kokkulepet aasta lõpuni.

Suures vallas lapsi rohkem

Detsembris said kahe valla esindajad kokku, arutamaks võimalust maksmist samal moel jätkata.

“Lahkusime sealt teadmisega, et nii lähebki, pidime ainult asjakohase taotluse esitama,” rääkis Toila vallavanem Eve East.

Eile Jõhvi vallavalitsusest saabunud eitav vastus oli Eastile üllatav: “Ei oska arvata, miks nad nii otsustasid.”

Vastuses seisab, et vallavalitsuse liikmed (samuti vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon) ei nõustunud soodustust andma, kuna seni on (endine) Kohtla vald (nüüd Toila valla osa) tasunud oma õpilaste eest kohamaksu täies ulatuses, samuti tasub Jõhvi vald Toila vallale sajaprotsendiliselt õpilaskoha eest.

“Endisest Toila vallast käis Jõhvi spordikoolis viis last, praegu räägime uue Toila valla lastest, keda on kokku kümme,” ütles Jõhvi abivallavanem Riina Sooäär. “Jõhvi vald ei saa Toila vallalt mingit soodustust, ka poleks õiglane võimaldada naaberomavalitsuse lastele soodustust, samas kui oma valla lapsed seda ei saa.”

Teistega probleeme pole

Jõhvi spordikoolis käivad Sooääre sõnul ka mõned Iisaku ja Illuka valla lapsed, nende eest kohamaksu tasumisega pole tema sõnul kunagi mingeid küsimusi tekkinud.

Küll aga tekkisid 2015. aastal probleemid Kohtla-Järve lastega, kui Jõhvi vallajuhid avastasid, et linn polnud nende eest juba aastaid kohatasu maksnud. Kohtla-Järve keeldus ka edaspidi maksmast − tuues põhjenduseks, et Kohtla-Järvel on lastel spordiga tegelemiseks piisavalt võimalusi ning teistele omavalitsustele maksmiseks pole linnaeelarves rahagi ette nähtud. Tõsi, võrkpalli Kohtla-Järve lapsed kodulinnas mängida ei saa, ent ka erandkorras kellegi eest kohatasu siiski ei maksta.

Eile ütles Kohtla-Järve linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu, et kahe vahepealse aastaga pole midagi muutunud ehk siis Kohtla-Järve lapsed Jõhvi spordikoolis ei käi.

“Mõned vanemad on küll meie poole pöördunud ja palunud oma laste eest maksta, aga linn ei ole kellelegi erandit teinud,” ütles ta.

Eve East ütles Jõhvi eitava vastuse peale, et kavatseb veel kord rääkida Jõhvi vallavalitsusega, samuti arutada asja Toila vallavalitsuses.

“Lapsed ei tohiks kannatada, mingi lahendus tuleb lähiajal leida,” loodab ta selleni jõuda tuleva nädala lõpuks.