Jõhvi vene kool vahetab ajutiselt kohta

4. jaanuar 2018

Ida-Viru kutsehariduskeskuse vana õppekorpus on ette valmistatud selleks, et Jõhvi vene põhikool saaks seal järgmisest nädalast alustada uut trimestrit, loovutades oma koolimaja ajutiselt ehitajatele.

Jõhvi vene põhikooli direktor Irina Šulgina näitas eraldi sissepääsuga õppekorpuses ringkäiku tehes, et suurem osa klassiruume on korralikult remonditud ja valged − seal õppisid viimati tulevased infotehnoloogid. Järgmisest nädalast on see osa õppekorpusest peamiselt algkooliõpilaste ja keelekümblusklasside päralt.

Asenduspinna remontimata ossa, mis ei näe nii kena välja, paigutatakse vanemad klassid. “Värskendasime põrandaid, aga suuremat remonti pole mõtet teha. Sellega tuleb lihtsalt leppida. Peamine, et klassiruumid on soojad ja puhtad.”

Õpetajad liiguvad

Kuna asenduspinnal on ruumi vähem kui oma koolimajas, istuvad õpilased terve päev oma klassis ja õpetajad liiguvad, mitte nagu siiani, kus igal aineõpetajal oli oma klassiruum. Sellega lahendatakse ka puuduvate garderoobide probleem − õpilased hoiavad asju oma klassis kappides või rõivariputuspuudel.

“Ruumid on koolipere vastuvõtmiseks valmis. Seinad-põrandad on mitu korda pestud, õpetajad asjad paika sättinud. Arvan, et oleme teinud omalt poolt kõik, et saaksime siin normaalselt pool aastat elada,” ütles Šulgina.

7.a klassi juhataja Natalia Lobosok rääkis, et lapsed käisid juba oma uut klassiruumi vaatamas. Vahetundidel saab ilmselt üheks lemmikkohaks klassi paigutatud diivan. Praegu veel pooltühjadesse riiulitesse võib aga kodunt kaasa tuua lauamänge. “Õpilaste esimene küsimus oli, kus on söökla.”

Direktor selgitas, et koolipere saab kasutada kutsehariduskeskuse söögisaali, aga toit valmistatakse vene põhikooli köögis ja tuuakse suurtes termostes kohale. “Kutsehariduskeskuse köögiseadmete võimsus ja maht ei ole ette nähtud nii suurele õpilaste arvule.”

Põhikool saab kasutada ka kutsehariduskeskuse võimlat. Aula on aga oma õppekorpuses olemas. “Lava ei ole, aga aktusi saame läbi viia, näiteks vabariigi aastapäeva aktust,” märkis Šulgina.

Koolipere unistab, et uus õppeaasta algab oma koolimajas. “Ehitajad nii optimistlikud ei ole. Oleks tegu ainult sisetöödega, aga tuleb ju veel juurdeehitis uue sissepääsuga Lille tänavalt. Peame olema paindlikud ja valmis ka selleks, et võib-olla kolime tagasi sügisesel koolivaheajal,” märkis Šulgina.

Vene põhikooli bassein ja spordisaal töötavad ehitustööde ajal tavapäraselt.

Lõigatakse pooleks

Vald sai vene põhikooli ehitustöödeks koolivõrgu korrastamise programmist 3,2 miljonit eurot. Toetuse saamise tingimus oli, et õpperuumide pind viiakse vastavusse vähenenud õpilaste arvuga. Seega jääb pool õppekorpusest kooli ja pool valla käsutusse. “Korpus lõigatakse esimesest neljanda korruseni vertikaalselt n-ö pooleks − kommunikatsioonide seisukohalt on nii lihtsam,” selgitas Šulgina.

Koolist ülejäävat osa saavad kasutada näiteks huviringid. Ühe võimalusena on kaalutud ühele korrusele keelekümbluse metoodikakeskuse rajamist. “Sel juhul hakkaksime koolitama teisi Ida-Viru koole. Oleme keelekümblusega tegelnud 2002. aastast ja meil on nii varajane kui hiline keelekümblus,” rääkis Šulgina.