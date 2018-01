Põhjarannik 4. jaanuaril

Ida-Viru kutsehariduskeskuse vana õppekorpus on ette valmistatud selleks, et Jõhvi vene põhikool saaks seal järgmisest nädalast alustada uut trimestrit, loovutades oma koolimaja ajutiselt ehitajatele. Eraldi sissepääsuga õppekorpuseson suurem osa klassiruume korralikult remonditud ja valged − seal õppisid viimati tulevased infotehnoloogid. Järgmisest nädalast on see osa õppekorpusest peamiselt algkooliõpilaste ja keelekümblusklasside päralt. Asenduspinna remontimata ossa, mis ei näe nii kena välja, paigutatakse vanemad klassid.

Kuigi Kohtla-Järve volikogu haridus- ja kultuurikomisjon otsustas juba eelmisel istungil algatada nelja kandidaadi seast linna aukodaniku nimetuse andmine riigikogu liikmele ning Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimehele Valeri Korbile, hakatakse sama asja arutama järgmisel istungil teist korda. Tähtajaks, 15. detsembriks oli aukodaniku kandidaadiks esitatud neli inimest: pensionärid Jevgeni Smirnov, Varvara Voropajeva ja Aleksei Kisseljov ning riigikogu liige Valeri Korb.