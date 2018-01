Põhjarannik 3. jaanuaril

3. jaanuar 2018

Alates uuest aastast registreerivad abielusid ja teevad muid perekonnaseisutoiminguid maavalitsuste asemel maakonnakeskuseks olevad kohalikud omavalitsused. Jõhvi perekonnaseisuosakond kolis maavalitsuse hoonest ümber vallavalitsuse ruumidesse. Narvas ametnikud asju pakkima küll ei pidanud, kuid neil tuli aasta peale kirja panna kõik need vähesed päevad, mil ametnik on valmis noorpaare pidulikult paari panema.

***

Eilsest teenindab töötukassa Kiviõli büroo oma kliente aadressil Keskpuiestee 33, kaubanduskeskusega ühe katuse all. “Rohkem ruumi, parem ligipääs,” loetles büroojuhataja Alli Pertel uue asukoha plusse. Büroo võitis kolimisega sadakond ruutmeetrit. Praegu on töötajate ja klientide käsutuses 240 ruutmeetrit.

***

Aastavahetuse eel tegi riigikohus otsuse, mille järgi Ida-Virumaal töötav arst Igor Gorjatšov jäi kriminaalkuriteos lõplikult süüdi, sest põhjustas oma vale käitumisega patsiendi surma.

***

Ida-Virumaa spordiliidu juhatus valis maakonna 2017. aasta parimaks võistkonnaks Narva Unitedi saalijalgpallimeeskonna, parimaks naissportlaseks laskur Anžela Voronova ja meessportlaseks sumo- ja judomaadleja Nikita Lopuhhovi.