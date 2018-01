Töötukassa kolis Kiviõlis avaramatesse ruumidesse

3. jaanuar 2018

Eilsest teenindab töötukassa Kiviõli büroo oma kliente aadressil Keskpuiestee 33, kaubanduskeskusega ühe katuse all. “Rohkem ruumi, parem ligipääs,” loetles büroojuhataja Alli Pertel uue asukoha plusse.

Varem aadressil Uus t 2 asunud Kiviõli büroo võitis kolimisega sadakond ruutmeetrit. Praegu on büroo töötajate ja klientide käsutuses 240 ruutmeetrit. “Ka kasulikku pinda on oluliselt rohkem, vanas kohas võttis palju ruumi trepp,” rääkis Alli Pertel.

Mõeldud puuetega inimestele

Nüüd on büroo ühel tasapinnal ja see teeb ta paremini ligipääsetavaks ka liikumisraskustega inimestele. “Näiteks varem viis õppeklassi kolm trepiastet ja ratastooliga sinna ei pääsenud. Uues büroos on olemas invatualett ja kaldtee tehti valmis kõige esimesena,” ütles Pertel. Samuti on põrandal kombatavad juhtteed, et büroos saaksid liikuda pimedad ja vaegnägijad.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk leidis, et uus büroo on märgilise tähendusega, arvestades, et Kiviõlis ei ole midagi eriti juurde ehitatud, vaid peamiselt lammutatud.

Teelahk meenutas, et Kiviõli büroo renoveeriti omal ajal esimesena ja oli vananenud. “Vahepeal on muutunud ka ligipääsetavuse nõuded. Ühtlasi paranesid kolimisega oma inimeste töö- ja olmetingimused.”

Pertel tõi näiteks, et kui vanas büroos ei mahtunud kööginurka korraga sööma üle kahe töötaja, siis nüüd võiksid einestada kõik kuus, ainult et kliente ei saa vahepeal teenindamata jätta.

Büroosse on sisustatud avar õppeklass, kus toimuvad tööandjate värbamisüritused ja partneritega kohtumised. Kord nädalas kohtuvad seal klientidega karjäärinõustajad. Konsultandiga vestlemisel on aga nüüdsest rohkem privaatsust − seinad on vahel ja jutt kõrvaliste inimesteni ei kosta.

Uue büroo ehitustööd algasid suvel. Detsembri keskel andis ehitaja − OÜ Ferdmaster − ruumid üle. Nii jõuti enne uut aastat mööbel kokku panna ja ruumid sisustada.

Kauem arvel

Kiviõli büroos on arvel 250 töötut. “Hoolimata töövõimereformist, mis on toonud arvele rohkem puudega inimesi, on töötute arv langustrendis,” märkis Pertel.

Teelahki sõnul kahaneb töötute arv Ida-Virumaal üldiselt. “Tänu töökoha loomise toetusele on tööle läinud üle 600 kliendi. Tekib nii uusi tööandjaid kui ka töökohti. Klientide arvu vähenemisega meil siiski tööd vähemaks ei jää. Uue sihtrühmaga tuleb rohkem tegelda. Tuleb pakkuda rohkem teenuseid − ainult töövahendusest ei piisa.”

Pertel lisas, et töövõimekaoga inimesed jäävad ajaliselt kauemaks arvele kui tervisemuredeta tööotsijad. “Kiviõli büroo klientidele on iseloomulik, et enamik on püsielanikud ja noori on väga vähe − suurem osa kliente on 50+.”

Piirkonna suuremad tööandjad on Kiviõli Keemiatööstus, õmblusfirma Svarmil ja metalliettevõte Schroma. “Ettevõtteid on vähe ja peab arvestama sellega, et Kiviõlis kõigile tööd ei jätku. Käiakse kas Kohtla-Järvel, Jõhvis või Rakveres. Rakvere poole lähevad pigem need, kes räägivad eesti keelt. Vene emakeelega inimesed liiguvad Kohtla-Järve suunas. Mitu tööandjat korraldab töötajate transpordi,” rääkis Pertel.