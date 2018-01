Jõhvi perekonnaseisuosakond kolis ümber, Narvas muutub paari heitmine senisest keerulisemaks

3. jaanuar 2018

Alates uuest aastast registreerivad abielusid ja teevad muid perekonnaseisutoiminguid maavalitsuste asemel maakonnakeskuseks olevad kohalikud omavalitsused. Jõhvi perekonnaseisuosakond kolis maavalitsuse hoonest ümber vallavalitsuse ruumidesse. Narvas ametnikud asju pakkima küll ei pidanud, kuid neil tuli aasta peale kirja panna kõik need vähesed päevad, mil ametnik on valmis noorpaare pidulikult paari panema.

Siseministeerium tuletas meelde, et kuna maavalitsuste tegevus lõpeb, hakkavad 2018. aasta algusest maavalitsuste asemel abielusid sõlmima maakonnakeskuseks olevad kohalikud omavalitsused. Ida-Virumaa on Eesti ainus maakond, millel on kaks ametlikku keskust: Jõhvi vald ja Narva linn.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas rõhutas, et ülejäänud omavalitsustes on ülesanded jäänud endisteks.

“Maakonnakeskuseks olevate omavalitsuste jaoks on korraga tulnud palju muudatusi, sest uute ülesannete ülevõtmine langes kokku haldusreformiga. Samas on omavalitsused teinud suuri ettevalmistusi ja valmis uuel aastal perekonnasündmusi registreerima,” sõnas ametnik.

Siseministeeriumi teatel kuuluvad ülevõetavate ülesannete hulka ka perekonnasündmuse tõendi väljastamine, andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral, soo muutmise andmete registreerimine, hilisema isaduse omaksvõtu ja elukoha registreerimine.

Kõikides omavalitsustes saab nagu varemgi sündi ja surma ning elukohta registreerida. Peale selle on kõikidel omavalitsustel õigus väljastada Euroopa Liidu kodanikele elukoha registreerimisel isikukoode ning rahvastikuregistris andmeid ja tõendeid.

Keerulisemaks on läinud nime muutmine. Seda saab nüüdsest teha vaid neljas kohas: Tartu linnavalitsuses, Tallinna perekonnaseisuametis, Pärnu linnavalitsuses ja Jõhvi vallavalitsuses.

Jõhvi perekonnaseisuosakond kolis ümber

Jõhvi perekonnaseisuosakonna töötajaid oli eile raske telefonitsi kätte saada − sealsed ametnikud ei läinud mitte lihtsalt maavalitsuse alluvusest üle kohaliku omavalitsuse alluvusse, vaid kolisid ka Keskväljakult vallavalitsuse hoonesse aadressile Kooli tn 2 ning seega suunati sinna ümber ka sideliinid.

Jõhvi perekonnaseisuosakonna juhataja Raissa Gorski tunnistas, et päev oli küll raske, ent need raskused on ajutised.

Gorski hinnangul on tingimused vallavalitsuses isegi paremad, kui olid maavalitsuses: seal on abielude sõlmimiseks olemas nii suur saal kui ka kabinetid ning isegi terrass väiksemate pulmapidude tarbeks.

Jõhvis tahetakse Gorski sõnul alates sellest aastast senisest rohkem abielusid sõlmida väljaspool perekonnaseisuosakonda. “Kuid see sõltub muidugi meie füüsilistest võimalustest, kuna inimesi on meil senisest veidi vähemaks jäänud − meid on alles vaid kolm,” sõnas ta. Pealegi on perekonnaseisuasutustel peale perekonnaseisutoimingute ka palju muud tööd ja koormus seetõttu üsna suur.

“Samas 1. juulist me surmi enam ei registreeri − sellega hakkavad tegelema meedikud,” lisas Gorski. “Teisalt lisavad meile koormust nimede muutmisega seotud toimingud.”

Gorski sõnul algaski neil eilne tööpäev sellega, et hommikul juba pool tundi enne vastuvõtuaega tuli nende juurde esimene külastaja, kes soovis oma perekonnanime muuta. “Mulle ei meenu, et varem oleks uue aasta esimesel päeval midagi säärast olnud,” märkis ta.

Narvas sõlmitakse abielusid vaid 38 päeval aastas

Ka Narvas on reformi tagajärjel terve suure linna peale senise kolme ametniku asemel vaid kaks.

Töötajate arvu vähenemise tõttu on Narva perekonnaseisuosakond sunnitud oma tööd senisest paremini planeerima. 2018. aastaks on koostatud abielude piduliku sõlmimise graafik ning päevi, mil neid sõlmitakse, on terve aasta peale vaid 38: talvel kaks päeva kuus, kevadel kolm, suvel neli ja sügisel kolm päeva kuus.

Narva perekonnaseisuosakonna juhataja Asta Kampus selgitas, et ette on ära planeeritud abielude piduliku sõlmimise päevad, kuid nn kabinetitseremooniad − ilma külalisteta − toimuvad nagu varemgi kolmapäeviti.

Kampus pole kindel, et kõik end 2018. aastal pidulikult registreerida lasta soovivad paarid nendesse päevadesse ka ära mahuvad. “Kuid midagi pole parata, kuna meil on ametis vaid kaks inimest.” Ent oma kogemusest lähtudes ei usu ta, et probleeme võiks tekkida: palju pulmi peetakse suviti ning seda on planeerimisel ka arvesse võetud.

Narva linnakantselei juhataja Ants Liimets lisas, et graafikus ei kajastu ka võimalikud abielude registreerimised väljaspool perekonnaseisuametit. Nii näiteks on suviti populaarne sõlmida abielusid Narva linnuses.

Liimets nõustus samuti, et probleeme tekkida ei tohiks, kui tööle hakkab tõepoolest kaks inimest, ent need on võimalikud siis, kui tööle jääb vaid üks inimene − teise töötaja haigestumise korral või puhkuse ajal.

Perekonnaseisuasutust võib valida

Narva perekonnaseisuosakond esialgu kolima hakata ei kavatse, ehkki narvalased kritiseerivad sealseid kitsaid ja askeetlikke ruume juba ammu.

Ants Liimetsa sõnul ei ole praegusel üleminekuperioodil ruumide vahetamisele mõelda otstarbekas, seda enam, et praegune ruum kuulub linnale.

“Eks me pärast vaata, kuid me ei kiirusta sellega,” sõnas ta.

Raissa Gorski rõhutas, et iga paar Eestis võib esitada abielu sõlmimise avalduse mis tahes perekonnaseisuasutuses üle Eestis. Ning see ei puuduta ainult abielu sõlmimist, vaid ka lahutust ja teisi perekonnaseisuasutuste osutatavaid teenuseid. “Kõik inimesed on võrdsed ja ära öelda ei saa me kellelegi,” selgitas ta.