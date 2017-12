Uusaastaööl lendab taevasse tuhandeid eurosid

30. detsember 2017

Kui kõige suurema summa kulutab ilutulestiku tarbeks Kohtla-Järve linn, kus taevasse lennutatakse 7680 eurot maksuraha, siis kõige kallim vaatemäng tuleb juba mitmendat aastat Kiviõlis, kus toetajate toel toimub 4800eurone vaatemäng.

Kohtla-Järve linn kulutab ilutulestiku peale maksumaksja raha Ida-Viru linnadest enim: kokku lennutatakse taevasse 7680 eurot. See summa jagatakse pooleks Järve ja Ahtme linnaosa ilutulestiku vahel, mis tähendab, et korraga lastakse taevasse 3840 eurot.

Pole partnereid leidnud

Kohtla-Järve linnapea abi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas Ülle Lepassaar ütles, et ilutulestikule kulutatav summa on aastatega pisut kasvanud. Linn paneb paika ilutulestiku eeldatava hinna ning küsib siis pakkumised, millest valitakse välja kõige soodsam. Ehkki partnerit, kes oleks valmis ilutulestikule õla alla panema, on otsitud, pole teda seni leitud.

Ka Sillamäe, kelle üheksaminutine ilutulestik läheb maksma 3000 eurot maksumaksja raha, otsis mõned aastad tagasi ilutulestiku korraldamiseks partnereid, kuid tulutult. “Oma suurettevõtetelt me selle tarbeks raha küsida ei taha. Nad toetavad meie kollektiive ja suurüritusi niigi ning veel ilutulestikuks nende käest toetust küsida oleks liig. Suurettevõtteid pole meil ka väga palju,” tõdes linnavalitsuse peaspetsialist kultuuri alal Nadežda Skatško.

Narva eelarvest võtab ilutulestik 3500 eurot. Sellest 2500 eurot lastakse taevasse kell üks öösel. Kokku saab selle eest seitmeminutise tulemängu. 1000eurone ilutulestik lastakse taevasse juba kell 20 ja see neli minutit kestev saluut on mõeldud lastele, kes öist vaatemängu ei jaksa oodata.

Koos ilutulestikuga toimub Narvas terve pikk kultuuriprogramm. Ka Sillamäel on peale ilutulestiku kell üks öösel kavas disko.

Saavad kingituseks

Lüganuse vald kulutab Kiviõli linna ilutulestiku tarbeks eelarvest vaid 600 eurot. Seevastu ilutulestiku kogumaksumus on neil suurem kui teistel Ida-Virumaa linnadel: ligikaudu kümneminutise vaatemängu ajal lendab taevasse 4800 euro eest pürotehnikat. 4200 eurot sellest tuleb toetusena viielt kohalikult ettevõttelt.

Lüganuse abivallavanema Risto Lindebergi sõnul on see summa igal aastal veidi muutunud. Aga pigem ülespoole. “Väiksemat ja kehvemat vaatemängu ei tahaks pakkuda,” tõdes Lindeberg.

Peale Kiviõli toimub ilutulestik ka Püssis. Sealne 2000 eurot maksev ilutulestik lennutatakse õhku aga juba 30. detsembril, kui kultuurimajas peetakse aastavahetuspidu. Vaatemäng algab kell 22.45.

Ka Jõhvi on aastaid õhku lennutanud ainult toetusraha. Jõhvi selleaastane ilutulestik kestab üheksa minutit ja lennutatakse õhku südaööl.