Põhjarannik 30. detsembril

30. detsember 2017

Põhjaranniku arvates on lõppeva aasta olulisim sündmus, mis Ida-Virumaa elu ja inimesi puudutas, haldusreform. See vähendas meie maakonna omavalitsuste arvu ligi kolm korda ning näpistas küljest nina (Aseri) ja varbad (Avinurme, Lohusuu).

***

Ida-Viru spaahotellid tervitavad suuremat idaturistide lainet mitte detsembri viimastel, vaid jaanuari esimestel päevadel. Toila spaahotelli tegevjuht Jaak Pruunes märkis, et neil on kliente, kes on aastavahetusel Toilas käinud kümneid kordi. Selline truudus teeb enesestmõistetavalt heameelt. Narva-Jõesuu spaahotelli tegevjuht Karina Küppas ütles, et neilgi on aastavahetusel täismaja ja rahvas saabub kahe lainena.

***

Uusaastaööl lendab taevasse tuhandeid eurosid. Kõige suurema summa kulutab ilutulestiku tarbeks Kohtla-Järve linn, kus taevasse lennutatakse 7680 eurot maksuraha.