Erilise kiusu muuseum?

29. detsember 2017

Ligemale pool aastat kestnud lahendamatu tüli kaevandusmuuseumi tegevjuhi ja nõukogu vahel võttis pühade ajal senisest veelgi ägedamad pöörded üles.

Käivitunud on kafkalik juriidiline karussell, kus nõukogu ühel päeval võtab Andres Kraasi maha ja määrab tema asemele ajutise kohusetäitja. Kraas omakorda vaidlustab kohe selle kohtus ja saavutab hagi tagamise korras otsuse ajutise peatamise. Siis teeb nõukogu uuesti sama otsuse ning Kraas omakorda vaidlustab selle ja nii lõputult edasi.

Ei ole teada, mida loodab nüüdseks juba põhimõtteliseks muutunud võitlusega saavutada Andres Kraas. On üsna selge, et ükskõik keda Toila vald ka uude nõukogusse ei määraks, oleks tõenäosus, et nad valivad kõige toimunu järel ta taas muuseumi juhtima, nullilähedane. Samamoodi on üsna kentsakas praeguse nõukogu punnitamine Kraasi ametist tõrjumisega ajal, mil on teada, et õige pea tuleb nagunii uue juhi konkurss.

Toila vallavanem Eve East tunneb ilmselt õigesti, et neid osapooli ei ole enam võimalik lepitada, kuid selles võiks siiski püüda kokku leppida, et nende nädalate jooksul, mil uus nõukogu juhtimise üle võtab, üksteisele enam kaikaid kodaratesse ei loobita. Tähelepanu nõuab keerulise majandusliku seisu parandamine, aga praegu kulub enamik energiat juriidilistele lahingutele. Muuseumi töötajatel on niigi pool aastat olnud närviline elu, sest nendeltki eeldatakse justkui poole valimist.

Toila vald sai haldusreformiga endale Eesti kaevandusmuuseumi, aga nüüd ei tohiks lasta sel muutuda Eesti kiusu muuseumiks.