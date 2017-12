Võimuvõitlus kaevandusmuuseumis läheb aina pöörasemaks

29. detsember 2017

Ligikaudu sada inimest, kes eile Kohtla-Nõmmel asuvat kaevandusmuuseumi külastasid, ei osanud ilmselt aimatagi, milline tormiline võitlus käis samal ajal selle üle, kes on parajasti muuseumi juht ning käsutab varasid. Õhtul kutsuti konflikti klaarima isegi politsei.

Juba pool aastat kestvas kaevandusmuuseumi kaevikusõjas ägenes uus “lahingute periood” kolmapäeval. Viru maakohus rahuldas muuseumi tegevjuhi Andres Kraasi taotluse ning peatas hagi tagamise korras sihtasutuse Eesti Kaevandusmuuseum nõukogu 15. detsembri otsuse, millega kutsuti Kraas juhatusest tagasi ja määrati tema kohusetäitjaks senine peavarahoidja Olav Kruus.

Paleepöörded toimusid tundide jooksul

Haiguslehel olev Kraas sai selle kohtumääruse alusel taas muuseumijuhiks ja määras kolmapäeval enda kohusetäitjaks muuseumi tehnilise juhi Alo Abeli.

Mõne tunni jooksul pärast selle kohtumääruse teatavaks saamist tuli taas kokku nõukogu koosseisus Siim Kadak, Toomas Halliksaar ja Olesja Ojamäe, kes määrati sinna enne haldusreformi Kohtla-Nõmme vallavalitsuse poolt. Kolmapäeva õhtul kell 18.15 Kohtla-Nõmme vallavalitsuse ruumides toimunud istungil valis nõukogu esmalt taas esimeheks Siim Kadaku ja vallandas siis Kraasi teist korda, tuginedes vallavalitsuse tellitud auditile, mis tõstatas nõukogu protokolli kohaselt “selge ja põhjendatud kahtluse”, et Kraas pole oma kohustusi täitnud kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega ning on jätnud täitmata 31. augustil toimunud nõukogu koosolekul talle pandud kohustused.

Kolmapäeva õhtul toimunud istungil valiti Olav Kruus teist korda taas juhatuse liikmeks.

Eile oma esimesel tööpäeval muuseumi direktori kohusetäitjana andis Alo Abel välja juhatuse käskkirja, millega ütles Olav Kruusile erakorraliselt üles töö muuseumi kuraatori/peavarahoidjana, tuues põhjuseks töölepinguseaduse rikkumisi.

“Peavarahoidja on olnud töö ajal korduvalt napsine ega ole hakkama saanud oma plaanipäraste tööülesannete täitmisega,” sõnas Abel. Ta tõi välja, et muuseumis on Kruus ligemale poolteise aasta jooksul korraldanud vaid ühe näituse ning paljud museaalid on korrektselt arvele võtmata ja registrisse kandmata. “See on olnud Olavi töö, aga ta pole seda teinud. Me peame otsime uue varahoidja.”

Abeli sõnul rebis Kruus selle käskkirja ribadeks ja jooksis üles oma kabinetti. “Kümne minuti pärast helistas ta, et ei saa oma arvutiga wifi võrku sisse. Aitasin teda, vestlesime rahulikult, andsin töölepingu ülesütlemise teatise uuesti kätte. Küsisin, kuidas vormistame varade üleandmise − kas saame kahekesi hakkama või kutsume kokku komisjoni. Ta ütles, et ei mingit komisjoni, kõigepealt ootame ära peatselt saabuva politsei ja nõukogu liikmed,” rääkis eile kella poole kahe paiku toimunust Abel.

“See on selge vale,” ütles Kruus Abeli käskkirjas olevate väidete kohta 27. augustil muuseumis toimunud kaevurite päeva pidustuste ajal alkoholijoobes tööl olemise kohta. “Olin tol päeval ise trepil piletikontrolör. Mulle ei tehtud mingeid märkusi ega küsitud seletuskirja.” Samuti nimetas ta otsitud põhjuseks väidetavat purjutamist 4. oktoobril tagasiteel komandeeringust Soomest.

Kruusi sõnul oli ta Abeli eilsest tegutsemisest üllatunud. “Ta pani käskkirja lauale ja ütles, et ma ei ole mitte keegi. Mul oli netiühendus ära võetud ja telefonid olid kinni pandud, ma ei saanud tegutseda,” rääkis Kruus.

Abel ei tunnistanud Kruusi juhina

Eile õhtul veidi enne kella nelja tulid muuseumi Kruus, Kadak, Halliksaar ja Kohtla-Nõmme vallavalitsuse sekretär Neeme Sild.

Siim Kadak ütles, et viis Alo Abelile nõukogu otsuse, et Andres Kraas on taas kord tagasi kutsutud ja Olav Kruus ametisse määratud. Olav Kruus andis üle käskkirja, millega on Andres Kraasi poolt Abelile antud volitused tühistatud. Abel ütles, et ta ei tunnista neid otsuseid.

Olav Kruus ütles, et katsume jätkata ikka korralikult oma tööd. “Oluline on muuseumi säilimine. Me keegi ei taha võidelda ega lõputult üksteise aega raisata,” sõnas Kruus, kes loodab juhatuse liikmena nii nõukogu kui ka valla toetusele.

Kruus ütles, et ei ole ise hirmsasti juhi kohale asuda tahtnud. “Aga ma nägin, et selline punnsituatsioon on. Ajaloolase ja kultuurilembese inimesena on mul kahju, kui üks muuseum raisku läheb. Ma nägin, et selle koha ajutine vastuvõtmine on vajalik, et hoida muuseumi elementaarne tegevus käigus,” sõnas ta.

Kohale kutsuti politsei

Abel küsis seepeale, et “kes meist siis siin juhatab?”. “Sa väidad, et sina juhatad?” pöördus ta Kruusi poole. “Mina ei väida, nõukogu otsustas,” pareeris Kruus ning palus, et Abel annaks üle ka muuseumile kuuluva linnamaasturi Nissan Qashqai võtmed ja dokumendid. “Autoga keegi sõitma ei hakka. Võtmed ja dokumendid anname valda hoiule, sest autoga on niigi muuseumile ülekulu,” sõnas Kruus.

“Ma ei anna sulle mitte midagi,” vastas Abel.

“Seda võib tõlgendada ka ärandamisena,” leidis Kruus.

Et saada sõiduk oma valdusesse, kavatseti sõiduauto tõsta treileri peale. Selle peale kutsus Abel välja politsei. Politsei pressiesindaja Leanika Loide sõnul käis politseipatrull eile õhtul kaevandusmuuseumis klaarimas sõidukiga tekkinud arusaamatust. “Kohapeal jõudsid konflikti osapooled kokkuleppele,” märkis Loide.

Andres Kraasi sõnul jäi sõiduauto Alo Abeli käsutusse. Ta lisas, et on vaidlustanud kohtus ka kolmapäevase nõukogu otsuse tema tagasikutsumise kohta ja ootab täna kohtumäärust selle peatamise kohta.

Toila vallavanem Eve East tõdes, et konflikt kaevandusmuuseumis on muutunud pööraseks. Vallavalitsus püüab võimalikult kiiresti määrata ametisse uued nõukogu liikmed, kes kuulutaksid välja konkursi uue tegevjuhi leidmiseks. “Viis inimest on leitud, aga kõigilt neilt nõusoleku saamiseks kulub veel veidi aega,” ütles East. Ta loodab, et uus nõukogu määratakse ametisse jaanuari alguses ja see toob ka rahuaja, mis võimaldab uuel juhtkonnal keskenduda muuseumi sisulisele juhtimisele.