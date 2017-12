Puru tee läbimurde lähedusse tulevad promenaadid ja staadion

28. detsember 2017

Eile Jõhvis ametlikult avatud 2,6 miljonit eurot maksma läinud Puru tee läbimurde naabrusesse hakatakse uuel aastal ehitama staadioni ja kahte jalakäijate promenaadi.

Jõhvi vallavalitsuse arendusnõunik Rein Luuse sõnas, et uuel aastal on plaanis praegu Pargi tänava sõiduteeni ulatuvat promenaadi pikendada kuni Jõhvi kontserdimajani.

Muusikaväljak kontserdimaja juurde

Kontserdimaja juurde ehitatakse muusikaväljak ja pargi serva sadakond meetrit kõnniteed, mis ulatuks uue kõnniteeni, mis tuleb alla Puru tee läbimurde jalakäijate sillalt ja lõpeb praegu pargivõsas.

“Projekteerimisel käivad veel viimased suletõmbed, timmime harmooniasse kolme projekti,” ütles Luuse, kelle sõnul on ligemale miljon eurot maksma minev promenaadi lõik kavas järgmise aasta lõpuks valmis teha. Kontserdimaja lähedusse Kaljo Kiisa monumendi ja pargi vahelisele alale kavandatud muusikaväljakule on tulemas puude ümber pingid, valgustus, jalgrattahoidjad ja muusikateemalised väikevormid, sealhulgas ka pillid, millest on võimalik soovijatel hääli välja võluda.

Peale selle tehakse ettevalmistusi läbi hariduslinnaku ja mikrorajooni lookleva promenaadi rajamiseks. Selle äärde rajatakse skate-park, parkuuriväljak ja võimlemislinnak koos välitrenažööridega. Ka selle promenaadi maksumus jääb suurusjärku miljon eurot ning selle ehitus algab Luuse sõnul järgmise aasta lõpus või ülejärgmise alguses.

Staadion valmib 2019. aastal

Järgmisel aastal peaks lahti minema ka Puru tee läbimurde ning põhikooli ja spordihalli vahelisel alal täismõõtmelise jalgpalliväljaku ja 400 meetri jooksuringiga staadioni ehitus. “Me nimetame seda multifunktsionaalseks etenduste ja spordivõistluste alaks, kuid selle põhiline osa on ikkagi staadion,” lausus Luuse.

Tema sõnul on EAS mõlema promenaadi ja staadioni ehituseks vajaliku raha Jõhvile linnalise arengu meetmest eraldanud.

Luuse sõnul on oluline, et kõrvuti uue sõiduteega tekib Jõhvis juurde ka rohkem kergliiklusteid. “Puru tee läbimurde puhul räägitakse põhjusega palju sõidukite liiklemise paranemisest, kuid samavõrd oluline on, et ka jalgsi ja rattaga on nüüd mugavam liikuda,” ütles ta, lisades, et kui nii mõnigi kord tuleb esialgu planeeritud projekte kärpida, siis nüüd viidi peaaegu kõik kavandatu ellu. “Iseäranis hea meel on selle jalakäijate silla üle, mis annab kogu Jõhvile jumet juurde.”

Läbimurre muutis liikluse rahulikumaks

Jõhvi vallavolikogu esimehe Niina Neglasoni sõnul on pisut rohkem kui nädala jooksul, mil Puru tee läbimurre on avatud olnud, Jõhvi liiklus rahulikumaks muutunud. “See läbimurre on oluline mitte ainult Jõhvi, vaid ka Ahtme linnaosa jaoks,” sõnas ta.

Läbimurde äärde on rajatud ka kaks ootekodadega bussipeatust: nimedeks Hariduse ja Lasteaia. Kas ja millal hakkavad Puru tee läbimurret kasutama ka linnaliinide bussid, ei osanud vallavalitsuse liige Aivo Tamm eile veel öelda. “Selle otsuse peavad tegema Atko [liine teenindav bussifirma] ja Kohtla-Järve linnavalitsus,” lausus ta.

Puru tee läbimurde ehitanud Lemminkäinen Eesti projektijuht Andres Vinkler tõdes, et pärast seda, kui uuel teelõigul liikus avati, pole negatiivset tagasisidet temani jõudnud. “Alati saab midagi paremaks teha, aga üldjoontes kõik toimib,” sõnas ta, märkides, et objekt, kus tuli lisaks sõidu- ja kõnniteedele ning parklatele ehitada ka jalakäijate tunnel ja sild, on tee-ehitajale keeruline, kuid huvitav töö.

Ahtmes elav Anu Vinkel rääkis, et on uut teed mööda paar korda sõitnud. “Ära ei eksinud. Jõhvi kesklinna saab nüüd lihtsamalt ja kiiremini ning õhtuti valgustatult on see ka väga ilus,” ütles ta.