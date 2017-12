Põhjarannik 28. detsembril

28. detsember 2017

Hispaania kütid, kes ostsid 2013. aastal 100 euroga Mäetaguse vallalt Pagari mõisa peahoone, ei täitnud lepingut ega renoveerinud seda jahihotelliks. Seega otsitakse uusi võimalusi räämas hoonesse elu sisse puhumiseks.

***

Eile Jõhvis ametlikult avatud 2,6 miljonit eurot maksma läinud Puru tee läbimurde naabrusesse hakatakse uuel aastal ehitama staadioni ja kahte jalakäijate promenaadi. Jõhvi vallavalitsuse arendusnõunik Rein Luuse sõnas, et uuel aastal on plaanis praegu Pargi tänava sõiduteeni ulatuvat promenaadi pikendada kuni Jõhvi kontserdimajani.

***

23. detsembril tabas Pannjärvel suusatades äkksurm üle kümne aasta Kohtla-Nõmme vallavanema ametis olnud ja novembri lõpus Toila vallavalitsuse liikmeks valitud 51aastanst Illart Jooli. Illart Jool oli Kohtla-Nõmme vallavanem 2002. aasta sügisest kuni 2013. aasta kevadeni. Just neil aastatel toimusid ka kõige suuremad arengusammud valla peamises vaatamisväärsuses − kaevandusmuuseumis. Jool oli aastakümneid aktiivne harrastussportlane, kes osales ka paljudel suusa- ja jalgrattamaratonidel. Näiteks 2015. aastal jättis ta Tartu maratoni 63 kilomeetrit selja taha vähem kui nelja tunniga. Tänavu septembris läbis ta ränkraske 89kilomeetrise Tartu rattamaratoni.