Urve Kilk pälvib elutööpreemia

22. detsember 2017

30. detsembril Jõhvi kontserdimajas toimuval Eesti Kontserdi ja Hennessy aastalõpukontserdil antakse üle järjekordsed kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi aastapreemiad ja Kultuuripärl, mille pälvis tänavu Kiviõli seikluspargi rajaja Janek Maar. Kolmandat korda antakse välja elutööpreemia, mille pälvib armastatud rahvatantsujuht Urve Kilk.

Kolmandat korda väljaantava 2000 euro suuruse elutööpreemia pälvis kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi otsusega teenekas rahvatantsupedagoog Urve Kilk ja järjekorras kaheteistkümnenda Kultuuripärli saab Kiviõli seikluskeskuses mitmekülgsete põnevate sportimisvõimaluste loomise eest Janek Maar.

Pärl ja elutöö

“Janek Maar on Kiviõli seikluskeskuse asutaja ja juhatuse liige, kelle eestvedamisel on Kiviõli seikluskeskus arenenud mitmekesiseks vaba aja veetmise meelispaigaks mitte ainult Ida-Virumaa elanikele. Siia tullakse kogu perega talvemõnusid nautima ja suvised ekstreemsusi kogema üle kogu Eesti ning ka raja tagant,” ütleb Ida-Virumaa spordiliidu juht Arno Rossman.

Suvistest spordisündmustest tuuakse esile juulis toimunud downhill‘i võistlust “Fun Times Fun Cump 2017″ ja augustis toimunud Eesti võimsaimat motokrossipidu − 10. Kiviõli motofestivali. Kahepäevase võimsa motosõu raames toimus külgkorviga rataste 11. MM-etapp, quad‘ide EM-etapp, soolotsiklite öökross ning mäkketõusu Eesti meistrivõistluste etapp. Kokku võistles Kiviõlis üle 400 motosportlase 22 riigist. Tegemist on Eesti kõige kõrgemal tasemel motokrossivõistlusega, mis on aastatega saanud Eesti motospordi tunnusürituseks.

Tänavu 5. detsembril oma 80. sünnipäeva tähistanud Urve Kilk sündis Võrumaal Misso vallas, kuid elukäik tõi ta juba lapsepõlves Kohtla-Nõmmele. Ida-Virumaal on ta elanud kogu oma teadliku elu, mille on pühendanud eesti keelele, kultuurile ja rahvatantsule.

“Urve on olnud ja on tänini eesti rahvatantsu õpetaja, eestluse hoidja ja rahvakultuuri tugisammas. Tema tantsuõpetusest on osa saanud lugematul arvul tantsijaid ja rühmi, veel praegu on tema õpetada üks naisrühm, üks segarühm, kaks tantsumemmede rühma ja kolm lasterühma,” ütles Kilgi kandidatuuri esitanud rahvakultuuri keskuse spetsialist Ida-Virumaal Erika Kõllo.

Seisab keele ja meele eest

2011 anti Urve Kilgi toimetamisel välja maakonna tantsujuhtide loomeraamat “Ida-Viru tantsuvara”, kus on väga palju ka tema loodud rahvatantse. 2015. aastal tähistas tema kauaaegne ja armastatud naisrühm Kuppari oma 55. sünnipäeva. Sel puhul pani Kilk kokku nii mahuka tantsukontserdi kui ka trükise Kohtla-Nõmme tantsuelust läbi aegade.

2012, mil Kohtla-Järve eesti gümnaasium tähistas oma 90. sünnipäeva, anti tema toimetatuna välja kooli ajalugu kajastav mahukas raamat, kus on kirjas nii eesti keele kui ka rahvatantsu hoidmine läbi aastakümnete.

2016. aasta aprillikuus tähistas Kohtla-Järve Järve gümnaasium oma 50. rahvatantsupidu suure tantsukontserdiga “Tujuküllane tantsuteekond”. Kilk oli nende pidude algataja ja edasiviija. Samuti toimetas ta kooli tantsupidusid kajastava trükise.

Kilk oli sama aasta maakondliku rahvatantsupeo “Siin on kodukoht” üldjuht, tema juhtida on aastate jooksul olnud nii ülevirumaalised kui üleriigilised tantsupeod.

“Olen rõõmus ja õnnelik, et mu elutööle on pandud nii ilusti särav punkt. Võin rahulikult tõdeda, et olen midagi teinud, mis on ka teistele korda läinud, mind on märgatud, minu tööd on hinnatud ja mind on tunnustatud ning loomulikult tekitab see rahulolu,” ütles Kilk Põhjarannikule.

Aasta- ja tunnustuspreemiad

“Kõige olulisemaks oma elutöös pean ikka emakeeleõpetaja ametit. Ehkki see on andnud mulle leiva lauale ja muidugi ka väga palju toredaid õpilasi, aga hobi korras tehtud töö − rahvatants − on toonud tunnustust ja au. Pean ka seda tähtsaks, et olen eesti rahvuskultuuri püüdnud siin väga hoida, väärtustada ja edasi kanda; teinud seda, mis minu võimuses on olnud,” ütles Kilk ja lisas, et muretseb eesti keele pärast, mis noorte hulgas lausa manduvat − ajal, mil vanad tõekspidamised on nurka visatud ja keel muutub aina lohakamaks.

Aastapreemiad (800 eurot) pälvisid tulemusliku vokaalmuusikategevuse eest Küllike Šapovalov, teatritegevuse eest Natalia Tšikul, silmapaistva ja viljaka loometöö eest kunstnik ja pedagoog Aarne Hanni, tulemusliku raamatukogutöö ja Eesti kultuuri tutvustamise eest Sillamäel Elviira Sidorova, maakonna spordielu edendamise eest Taavi Toomel, suure panuse eest liikumisvõimaluste mitmekesistamisel Anton Pratkunas.

Tunnustuspreemiad (300 eurot) pälvisid Olga Portnova koorilaulutraditsioonide hoidmise ja arendamise eest ning Natalja Mõttus suure panuse eest Eesti rahvatantsutraditsioonide hoidmisel ja edendamisel noorte seas.

MTÜ Virumaa Pärimuse Sõbrad pälvis 500eurose tunnustuspreemia I pärimustantsu festivali “Pärimuse pundar” korraldamise eest.