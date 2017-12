Miks peaks seda taluma?

22. detsember 2017

Millised on need motiivid, mis lubavad igal aastal detsembris paisata müüki pürotehnilisi pauguteid? Neil ei ole midagi pistmist ei ilu ega tulestikuga. Need on vaid väheste puuduliku kasvatusega teismeliste iseenese väljaelamise vahendid teiste inimeste, aga ka loomade ehmatamise ja närvide kulutamise hinnaga.

Praegu on totter olukord, kus avalikkus ja korrakaitsjad saavad väga hästi aru, et asi on käest ära, ja toimuv häirib suuremat osa inimesi, aga mingit lahendust ei ole. Kuid miks peaks sellist asja peaaegu terve kuu aega taluma?

Kui pürotehnikat importivad ja müüvad ettevõtted oleksid vastutustundlikud, siis ei paiskaks nad müüki selliseid tooteid. Kui seadusandjad hooliksid jõulurahust, siis ei võimaldaks nad neid müüa ja looks ka piisavalt mõjukad sanktsioonid nii müügi- kui kasutusreeglite rikkujatele.

Võimalik, et mitte igas omavalitsuses ei ole see probleem nii tuntav nagu mõnes Ida-Viru linnas. Sel juhul peaksid aga just siinsed kohalikud omavalitsused tulema välja ettepanekutega, kuidas sellist akustilist anarhiat ohjeldada.

Omaette teema on seegi, kas jõulude ajal peab ilmtingimata iga vähegi suuremat koosviibimist lõpetama kärarikka ilutulestikuga. Varutud pürotehnilised patareid võiks jätta uue aasta saabumise tähistamiseks ja anda siis nii vägevat ja ilusat tuld, et see jääks terveks aastaks meelde.