Ametist ilma jäänud omavalitsusjuhid saavad kopsaka kaasavara

22. detsember 2017

Endisi omavalitsusjuhte nende aastapalgani küündivate hüvitistega liituma meelitanud valitsus on nüüd ühinemistoetused üle kandnud, valdade-linnade raamatupidajad summad kokku arvutanud ja uued volikogud need heaks kiitnud.

Haldusreformi seadus nägi ette, et kui vallavanem, linnapea või volikogu esimees on selles ametis töötanud vähemalt aasta enne valimisi, makstakse talle hüvitiseks 12 keskmist kuupalka.

Selle põhimõtte järgi sai Ida-Virumaal hüvitise enamik endisi valla- ja linnajuhte.

Neile, kes ametis olnud vähem kui aasta, sätestas seadus hüvitiseks kuuekordse kuupalga − sellest lähtuvalt kujunes Narva-Jõesuu linnavolikogu esimehe Kalle Kekki ja Alajõe vallavolikogu esimehe Jüri Pälli hüvitise suurus.

Kuuekordse kuupalga suuruse hüvitise said, sõltumata ametis oldud ajast, ka nende omavalitsuste juhid, kes valitsuse otsusega sundliideti: Illuka ja Lüganuse vallavanem Oleg Kuznetsov ja Viktor Rauam ning volikogu esimehed Paul Kesküla ja Marja-Liisa Veiser.

Lisatasu ametis jätkajatele

Vallavanematele või linnapeadele, samuti volikogude esimeestele, kes pärast valimisi uues omavalitsuses samas ametis jätkavad, hüvitist ette nähtud ei ole. See kehtib ainult juhul, kui endine vallavanem (linnapea) jätkab vallavanema (linnapeana) või volikogu esimees volikogu esimehena. Endine Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid on nüüd Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees ja tema kohta see ei käi. Mistap Luhalaid sai täie seadusliku õigusega maakonnas suurima hüvitise − 27 600 eurot. Teisel kohal on 22 800 euroga endine Iisaku vallavanem, nüüd Alutaguse vallavolikogu esimees Raivo Raap.

Küll aga ei saa omavalitsustele eraldatud ühinemistoetusest maksta preemiat, lisatasu või hüvitist neile kolmele Ida-Virumaa valla- või linnajuhile, kes samas ametis jätkavad: Lüganuse (endine Sonda) vallavanem Andrea Eiche, Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin ja Alutaguse (endine Mäetaguse) vallavanem Tauno Võhmar.

Tauno Võhmarile otsustas Alutaguse vallavolikogu siiski lisatasu maksta: 14 076 eurot ehk kuue kuu ametipalk Mäetaguse valla eelarvest “teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest suuremahuliste investeerimisprojektide käivitamisel ja riigihangete läbiviimisel”.

Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid ütles, et Maksim Iljinile lisatasu maksmine pole veel otsustatud, ent volikogu järgmisel istungil tuleb see arutusele.

“Alguses oli jutt kolme kuu ametipalga suurusest summast, millest Iljin ise kindlalt keeldus, praegu on jutuks ühe kuu palk,” rääkis ta.

Lüganuse vallavolikogu esimees Enno Vinni ütles, et Andrea Eichele lisatasu maksmine pole isegi jutuks olnud.

“Volikogus polnud üksmeelt isegi endistele Lüganuse vallajuhtidele hüvitise maksmises, ent seadus ei võimalda seda mitte maksta,” märkis ta.

Tööd otsima ei kiirusta

Mitu endist vallavanemat jätkab omavalitsustes vallavalitsuse liikmena (Oleg Kuznetsov, Andrus Toss ja Taavi Vogt Alutagusel, Riina Sooäär Jõhvis).

Endine Toila vallavanem Tiit Kuusmik ütles, et keskendub esialgu tööle Lüganuse vallavolikogu liikme ning haridus- ja noorsookomisjoni esimehena.

“Muid plaane esialgu ei ole ja pole selle nimel ka pingutanud. Võtan mulle määratud hüvitist nii, et ma olen aasta otsa veel palgal,” muigas ta. “Olen küll pensionil, aga kindlasti ei kavatse koju istuma jääda − eks näe, mida uus aasta toob.”

“Tunnen nostalgilist rõõmu sellest, et olin Kiviõli viimane linnapea,” märkis Nikolai Vojeikin. “Tunnen esialgu rõõmu perekondlikust elust ja võimalusest koduloomadega rohkem aega veeta. Konkreetseid plaane pole veel teinud, aga küll need tulevad.”

Hüvitise saajad

Volikogu esimehed

Veljo Kingsep (Mäetaguse) 14 076 €

Heiki Luts (Vaivara) 10 800 €

Kalle Kekki (Narva-Jõesuu) 8460 €

Paul Kesküla (Illuka) 6255 €

Priit Palmet (Iisaku) 6000 €

Arno Rossman (Kohtla) 5100 €

Eldur Lainjärv (Kiviõli) 4596 €

Marja-Liisa Veiser (Lüganuse) 4200 €

Andrus Valdre (Tudulinna) 4200 €

Veiko Erm (Sonda) 2112 €

Tarmo Kütt (Kohtla-Nõmme) 1860 €

Jüri Päll (Alajõe) 1800 €

Vallavanemad ja linnapead

Veikko Luhalaid (Vaivara) 27 600 €

Raivo Raap (Iisaku) 22 800 €

Tiit Kuusmik (Toila) 22 056 €

Nikolai Vojeikin (Kiviõli) 21 268 €

Riina Sooäär (Kohtla-Nõmme) 17 623 €

Andrus Toss (Tudulinna) 17 388 €

Taavi Vogt (Alajõe) 16 800 €

Etti Kagarov (Kohtla) 14 760 €

Oleg Kuznetsov (Illuka) 12 510 €

Viktor Rauam (Lüganuse) 11 794 €