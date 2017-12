Kohtla-Järve juhid said 1000 eurot palka juurde

22. detsember 2017

Kohtla-Järve volikogu enamus ei lasknud end kõigutada eilset istungit kaema tulnud linnaelanike pahameelehõigetest ning kinnitas linnajuhtidele 33protsendilise palgatõusu.

Volikogu esimehe ja linnapea ametipalk hakkab uuest aastast võrduma kaheksa alampalgaga. Nelja abilinnapea töötasu suuruseks määrati seitse alampalka. Et tööandjad ja ametiühing on kokku leppinud, et järgmisel aastal on Eestis alampalk 500 eurot, siis kujuneb praeguse volikogu esimehe Riina Ivanova ja linnapea Ljudmila Jantšenko ametipalgaks 4000 eurot. Praegu teenivad nad mõlemad 3000 eurot. Abilinnapeade Niina Aleksejeva, Viive Keskküla, Vitali Borodini ja Deniss Veršinini töötasu kerkib 3500 euroni. Nende palk on praegu 2620 eurot.

Saadikud ülistasid linnajuhte

Eile 16 Keskerakonna ja Reformierakonna nimekirjades kandideerinud saadiku häältega vastuvõetud otsusega kindlustatakse linnajuhtidele automaatne palgatõus ka järgnevatel aastatel, juhul kui alampalk kerkib. Vastu hääletasid viis sotside fraktsiooni liiget. Neli keskfraktsiooni kandidaati jäid erapooletuteks.

Palgatõusu ettepaneku teinud volikogu aseesimees Arne Berendsen põhjendas nii suurt palgatõusu sellega, et maavalitsuste likvideerimise tõttu tuleb omavalitsusjuhtidel kõvasti tööd juurde.

Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Svetlana Skorobogatova toetas nii suurt palga tõstmist, tunnustades praeguste linnajuhtide head tööd. “Linna areneb, paranevad linnaelanike võimalused, edusammud on nii sotsiaaltöös kui majanduses. Kel on soov seda näha, see ka näeb seda. Meie juhid teevad seda tööd ja viivad elu edasi,” sõnas ta, tuues eraldi esile volikogu esimehe Riina Ivanova, kelle puhul on nii suur palk kõige rohkem küsitavusi tekitanud. “Tänu temale töötavad aktiivselt volikogu komisjonid, pidevalt käib töö dokumentidega, ta osaleb aktiivselt volikogu kantselei juhtimises.”

Skorobogatova hinnangul ei tohiks Kohtla-Järve juhtide palgad olla väiksemad kui teistes Eesti suuremates linnades.

Opositsiooni liider Eduard Odinets tegi ettepaneku määrata linnapea palgaks seitse ja abilinnapeadel kuus alampalka, mis oleks vastavalt 3500 ja 3000 eurot. “See tähendaks 17protsendilist palgatõusu, mis oleks täiesti korralik,” sõnas Odinets, kes soovitas volikogu esimehe palga jätta senisele tasemele 3000 eurot. Tema ettepanekud ei leidnud aga volikogus toetust.

Odinets leidis, et pole võimalik, et linnajuhtide töökoormus oleks äkki kasvanud 33 protsenti. “Kui see nii oleks, oleksid nad ammu tööst stressis,” ütles Odinets. “Olemegi,” vastas Jantšenko, mille peale Odinets soovitas tal sel juhul ravile minna.

Kohaletulnud linnaelanikud tahtsid sõna võtta

Eilset istungit oli tulnud jälgima ligemale paarkümmend linnaelanikku, kes lootsid, et nende esindajal lubatakse volikogus ka sõna võtta. Kuid volikogu esimees Riina Ivanova ei lubanud seda, viidates kodukorrale, et külalistele sõna ei anta. Selle peale puhkes saalis pahameeletorm, kus kõlas läbisegi: “Häbi”, “Jultunud”, “Et see palk teil kurku kinni jääks” jne. Üks kohale tulnu hõikas koguni, et sellistele oleks Stalinit vaja.

67aastane sünnist saati Kohtla-Järvel elanud Nikolai Malm rääkis Põhjarannikule, et tuli istungile, et vaadata otsa nendele saadikutele, kes tõstavad linnajuhtidel palka korraga 1000 euro võrra. “Meie linnas pole aastaid mingit arengut näha, ainuke Potjomkini küla on tehtud Keskalleele. Piisavalt laste mänguväljakuid teha ei suudeta, aga juhtide palkade jaoks on raha küll,” leidis ta.

“Midagi positiivset ma sel istungil ei kogenud, väga ebameeldiv oli selliseid saadikuid vaadata. Vererõhk läks pisut üles, aga küll see homme füüsilist tööd tehes jälle normi läheb,” sõnas Malm.