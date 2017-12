Nordecon tahab taganeda Narva korterelamu ehitamise kohustusest

22. detsember 2017

Narva linnavalitsus sai ASi Nordecon peakontorist kirja, millest selgub, et selle eduka ehituskontserni juhid ei näe mõtet investeerida piirilinna uute elamute rajamisse. Kohalik kinnisvaraekspert mõistab nende kõhklusi.

Paistab, nagu tunneks ASi Nordecon elamuarenduse osakonna juhataja Toomas Rell oma läkituse pärast Narva ees mõningast ebamugavust, kuid äri on äri: Rell palub, et linnavalitsus peaks nendega aru ja koostaks siis uue pikaajalise või − veel parem − tähtajatu Narva elamuehitusse investeerimise graafiku.

Optimism kustus 2008. aastal

ASi Nordecon ja Narva linnavalitsuse vaheliste suhete objekt on linnasüdames suure ristmiku lähedal Puškini tn 27 asuv krunt, kus varem paiknes vana spordikooli hoone. Sealsamas naabruses on Fama kaubanduskeskus, üle tee aga algab paari aasta pärast Narva riigigümnaasiumi ehitus ja Kesklinna põhikooli sõjaeelse hoone renoveerimine.

Fama kaubanduskeskuse arendamisega tegelev OÜ Fama Invest pidas 2006. aastal plaani ehitada linnalt soetatud naaberkrundile laguneva vana spordikooli asemele paar kuni 15korruselist korterelamut. Ent 2008. aastal alguse saanud kriisi tõttu ei söandanud firma niivõrd suurt investeeringut uude kinnisvarasse tegema hakata ning müüs maa koos juba valmis projekti ja saadud ehituslubadega Nordeconi kontsernile.

Kolme eelnimetatud subjekti 2009. aastal allkirjastatud kokkuleppe kohaselt läksid Nordeconile üle ka investeerimiskohustused: linn ja linnaelanikud ootavad endiselt lubatud kõrghoonete ehitust. Hiljuti linnavalitsusse saabunud kirjast aga selgub, et lähitulevikus Narva elumajade rajama hakkamine oleks raha tuulde loopimine.

Toomas Rell andis teada, et oma esmased kohustused on nende firma kohusetundlikult täitnud: spordikooli rajatised on ammu lammutatud ning tühjaks jäänud territoorium heakorrastatud ja hooldatud. Nüüdseks aga on möödas järgmise lepingupunkti täitmise tähtaeg − 2017. aasta 17. detsember; selle punkti alusel pidid Nordecon ja Narva linnavalitsus Narva kinnisvaraturu olukorra üheskoos üle vaatama.

Narva kinnisvaraturg nõrgeneb

Ent ka Narva linnavalitsusega arutamata on Nordeconil selle kohta oma arvamus. “Oleme vahepealsete aastate jooksul pidevalt jälginud Narva korterite turu olukorda, et alustada hoonete rajamist, kuid vaadates praegust Narva kinnisvaraturu statistikat, ei ole korterite ostu-müügitehingute aktiivsus ja hindade tase paraku näidanud elavnemise märke. Seda kinnitab ka maa-ameti statistika võrdlus (06.2011-06.2012 võrreldes 06.2016-06.2017). Selles ajavahemikus on kõrgema hinnaga tehingu hind langenud 1412 eurolt 1031 euroni ja mediaanhind tõusnud 316 eurolt 405 euroni. Vaadates ka viimaseid müügipakkumisi ja tehinguid, ei ole 2012. aasta seisuga võrreldes praegu olukord Narva korterite kinnisvaraturul paranenud,” teatas Toomas Rell.

Ta kinnitas linnale, et Nordecon on endiselt huvitatud Puškini tn 27 asuva kinnistu arendamisest, ent tahab seejuures vabaneda tähtajalistest kohustustest. “Me ei oska prognoosida aega, millal oleks võimalus Narva kesklinnas arendada suures mahus elukondlikku kinnisvara.”

Kui aga Narva peab endiselt vajalikuks siduda investeerimiskohustuse ülevaatamine kindla tähtajaga, siis pakub Nordecon sellena välja 2025. aasta lõpu.

“Omalt poolt oleme valmis andma kinnistu Narva linnale tasuta kasutusse, kui selleks vajadus tekib,” lubas Rell.

Vastust ei ole omavalitsuselt veel tulnud. Nimetatud krundi tasuta kasutamine võib osutuda heaks variandiks ka juhul, kui linnavõimud otsustavad Vana-Narva papist maketi tarvis uue hoone ehitada; see küsimus on päevakorras juba täna.

Lootust veel on

Detsembri alguses avaldas teise eduka suure ehitusfirma Rand & Tuulberg kaasomanik Aivar Tuulberg Põhjarannikus arvamust, et Narva kinnisvaraturul valitseb praegu anomaalia, mida on raske mõista.

“Narvas on ligikaudu 60 000 elanikku, ent pärast Nõukogude Liidu lagunemist pole seal ehitatud mitte ühtegi korterelamut; Pärnus on elanikke 40 000, kuid kortermaju on seal rajatud juba ei tea kui palju,” arutles Tuulberg, kes plaanib sellest hoolimata rajada Narva etapiviisi uue elamu, kust avaneb uhke vaade piirijõele ja kahele selle kallastel asuvale kindlusele.

Ent Tuulbergi sõnul on Narvas teerajajate ja nende kogemuste puudumise tõttu ehituseks vajaliku kapitali saamine küsitav. “Mitte ükski pank ei tule meile siin appi,” sõnas ta.

Kinnisvarabüroo Domus Kinnisvara Narva piirkonna juht Aleksandr Bogens mõistab ehitajate kartusi ja kõhklusi hästi. “Risk on seotud sellega, et kasutatud elamispindade väärtus väheneb küll aegamööda, ent stabiilselt.”

“Praegu on vanemate korterite ruutmeetri keskmine hind Narvas umbes 400 eurot, uued korterid aga hakkavad teadaolevalt maksma vähemalt 1500 eurot ruutmeeter. Selline vahe põhjustabki kõige suurema riski,” selgitas Bogens. “Ning ennustada, kuidas selline projekt müügiks läheb, on väga raske,” lisas ta.

Samas kinnitas Bogens, et Narva kinnisvaraspetsialistid ootavad mõnd nüüdisaegset ja kõrgtehnoloogilist elamuprojekti lausa pikisilmi. “See elavdaks kohalikku turgu väga hästi. Seejuures on muidugi raske kinnitada, et see projekt ka müüdud saab, nagu see toimub Tallinnas, Tartus või isegi Pärnus.”

Klientidega suheldes saadud kogemusele tuginedes kinnitas Bogens, et mõningad uued korterid ostetaks Narvas ära ka kõrge hinnaga.

“Nõudlus uute korterite järele Narvas aeg-ajalt tekib ning meil on kliente, kes ehitusprojektide vastu huvi tunnevad ja neid ootavad. Mitte nõudlus, vaid just nimelt huvi uute kallite elamispindade vastu on Narvas olemas,” kinnitas ta.