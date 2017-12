Põhjarannik 16. detsembril

Kohtla-Järve kahe kooli ja kolme spordiklubi juhid esitasid linna aukodaniku kandidaadiks linna kauaaegse valitseja Valeri Korbi. Loetledes teeneid, märgivad nad, et riigikogu liikmena aitab Valeri Korb kaasa Ida-Virumaa ja Kohtla-Järve linna probleemide lahendamisele ja elanikkonna elu parandamisele ning tal on suur roll muukeelse elanikkonna lõimumisel Eesti ühiskonda. Alates 2007. aastast riigikogusse kuuluv Korb on juhtinud Keskerakonna Kohtla-Järve parteiorganisatsiooni viimased 20 aastat, mil see partei on omanud linnas ainuvõimu.

Jõhvi volikogu arutab esmaspäeval eelnõu, mille järgi hakatakse maksma matusetoetust 220 eurot, ehkki riik on välja hõiganud, et toetab matuste korraldamist kõikide lahkunute puhul 250 euro ulatuses. Enamik Ida-Viru omavalitsusi lubab selle summa siiski välja maksta.