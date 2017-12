Narva muuseum võib saada esmaspäeval uue juhi

15. detsember 2017

Esmaspäeval toimub SA Narva Muuseum nõukogu koosolek, kus peaks otsustatama, kes on järgmine muuseumi juht. Põhjarannikule teadaolevalt kandideerivad juhatuse liikme kohale lisaks praegusele juhile Andres Toodele veel neli inimest − kaasa arvatud omaaegne muuseumi direktor Eldar Efendijev ja praegune teadusjuht Ivo Posti.

Põhjarannikule teadaolevalt on oma kandidatuuri SA Narva Muuseum juhatuse liikme kohale esitanud senine juht Andres Toode, muuseumi teadusjuht Ivo Posti, omaaegne muuseumi direktor Eldar Efendijev, Narva linna ametnik Dmitri Šutov ja Sinimägede muuseumi juhataja Ivika Maidre.

Rasked ajad muuseumi jaoks

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits, kes on ühtlasi SA Narva Muuseum nõukogu esimees, ütles Põhjarannikule, et juhatuse liikme valimise konkurss peaks leidma lahenduse esmaspäeval, mil päevakorras on vestlusvoor, aga Sits loodab, et samal päeval jõutakse ka juhi valimiseni.

Juhatuse liige valitakse salajasel hääletusel ja võitja peab saama lihthäälteenamuse. Konkursi komisjon kattub muuseumi nõukoguga, kuhu lisaks Sitsile kuuluvad riigi esindajatena TÜ Narva kolledži haldusjuht Jaanus Villiko ja rahandusministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Krista Nelson. Linna esindajad on linnavolikogu liikmed Aleksei Mägi ja Tatjana Stolfat ning Ilja Fjodorov.

Kantsler ütles, et linnavolikogu, kes siiani hoiab kinni tänavu ette nähtud summast 70 000 eurot, on pannud muuseumi raskesse seisu. Kuu aega tagasi saatis kultuuriminister Indrek Saar linnavõimudele sellest johtuva kirja, mis pole siiani mingit vastust saanud.

“Järgmise aasta kohta on raske öelda. Linna eelarvest on planeeritud küll summa, mis on kokku lepitud, aga eelarvet pole veel vastu võetud. Pean õiglaseks ja põhjendatuks, et praegu võlgu olev summa makstakse samuti tagantjärele. Muuseumil on kemplemise pärast väga raske olnud. Esimene eesmärk on olnud, et töötajate palgad saaks makstud, aga osa arveid on tulnud ajatada,” rääkis Sits.

Alusetud süüdistused

Linn on oma kohustustega sihtasutuse ees viivitanud põhjendusega, et ei olda rahul muuseumi praeguse juhtimisega, sellega, et see peab restorani, ja samuti on kõlanud väiteid, et muuseum ei tegele teadustööga, mida põhikiri ette näeb. Iroonilisel kombel pääses aga linnuse restoran Rondeel äsja Eesti 160 parema söögikoha nimekirja “The White Guide Baltic − Estonia” ja samuti on esitatud SA Narva Muuseum Eesti muuseumide aastaauhindade nominendiks, kus kandideeritakse aasta muinsuskaitsja kategoorias.

Sitsi sõnul pole selles tänapäeval midagi erakordset, et muuseum peab toitlustust. “Loomulikult peavad nii riigi kui linna esindajad nõukogus seisma hea selle eest, et sihtasutus majandaks otstarbekalt, ja järgmisel aastal peaks ka muuseumi restoran vähemalt nulli jõudma. Aga restoran avada oli konsensuslik otsus − kedagi süüdistada on ülekohtune ja pigem tuleb mõelda, kuidas kaasa aidata, et veel rohkem inimesi leiaks üles tee muuseumisse, sealhulgas ka restorani,” ütles Sits.

Muuseumi kõige olulisema tegevusena toob Sits esile uue ekspositsiooni ettevalmistamise: rohkem kui neljamiljonilise projekti käigus luuakse regioonis ennenägematu ekspositsioon kohaliku linnuse ajaloost, mida tehakse ELi fondide toel. “Kui on etteheiteid, siis peavad need olema põhjendatud. Olen mitmesugust kriitikat kuulnud, aga ei saa sellega nõustuda. Loodame, et Narva linnavõim mõistab, et muuseumi hea käekäik on kõigi osapoolte huvides,” ütles Sits.

Senise juhi Andres Toode 5aastane tööleping lõppes äsja ja seetõttu valitaksegi uus juhatuse liige.

Lisaks Narva muuseumile tegutsevad Eestis samasuguses vormis sihtasutused Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid ning Pärnu Muuseum, aga kummaski neist pole sellist kohaliku omavalitsuse kiusu kui Narvas.